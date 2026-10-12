दिल्ली-आज 10 घंटे तक राजीव चौक समेत 6 मेट्रो स्टेशनों फिर से बंद, एंट्री-एग्जिट पर पाबंदी, जान लें इनके नाम

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Viplove Kumar
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए आम जनता को इससे अवगत कराया. 6 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एक्जिट को बंद करने का फैसला लिया गया है.
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दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशन के एंट्री-एग्जिट गेट बंद

नई दिल्ली. देश की राजधानी में मेट्रो से यात्रा करने वालों को सोमवार को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ने वाला है. 12 अक्टूबर को सुरक्षा कारणों से छह मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखने का फैसला किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए आम जनता को इससे अवगत कराया. 6 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एक्जिट को बंद करने का फैसला लिया गया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एक्जिट पर पाबंदी लगा दी गई. DMRC की तरफ से यह साफ किया गया कि इन स्टेशन पर प्रवेश और बाहर निकलने की सुविधा नहीं मिलेगी. सभी छह स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी. विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी की है. इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.


दिल्ली के इन 6 मेट्रो स्टेशनों पर बंद रहेंगे गेट

DMRC ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सुरक्षा कारणों से सोमवार को छह मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे।
इनमें शामिल हैं:
– पटेल चौक
– जनपथ
– राजीव चौक
– मंडी हाउस
– केंद्रीय सचिवालय
– बाराखंबा रोड

मेट्रो प्रशासन की तरफ से बताया कि सुरक्षा एजेंसियां मौदूजा स्थिति की समीक्षा करती रहेगी. हालात बेहतर होने के मुताबिक ही आगे इसे लेकर जानकारी दी जाएगी. मेट्रो से यात्रा करने वालों को सलाह दी गई है कि अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन प्रतिबंधों का ध्यान रखें.

ITO और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन

सिर्फ मेट्रो की यात्रा पर ही असर नहीं पड़ा है बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ITO और आसपास के इलाकों में आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है. इन रूट पर डायवर्जन की जानकारी दी है. डीडीयू मार्ग पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए यह व्यवस्था लागू रहेगी. सड़क से यात्रा करने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने धैर्य बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने कहा है. सभी से मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों के अनुसार चलने की अपील की है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।