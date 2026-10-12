Punjab Murder News: पंजाब में ASI की गोलियों से भूनकर हत्या, गुरुद्वारे से लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना

ASI इकबाल सिंह गांव नौशहरा पन्नूआ के रहने वाले थे और पंजाब पुलिस में तैनात थे. जानकारी के मुताबिक रविवार, 11 अक्टूबर को वह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने गए थे. वहां से जब वो वापस घर लौट गए थे तब उनके ऊपर हमला हुआ.

तरनतारन. रविवार को पंजाब के तरनतारन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पुलिस के एक ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई. थाना सरहाली के अंतर्गत आने वाले गांव नौशहरा पन्नूआ यह घटना सामने आई. बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ASI इकबाल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.

पंजाब में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया. पुलिस के ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के समय इकबाल सिंह सिविल कपड़ों में थे. गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर बाइक से घर लौटते समय यह घटना हुई. हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलिया बरसाई जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया.

गुरुद्वारे से लौटते समय घेरकर मारी गोलियां

ASI इकबाल सिंह गांव नौशहरा पन्नूआ के रहने वाले थे और पंजाब पुलिस में तैनात थे. जानकारी के मुताबिक रविवार, 11 अक्टूबर को वह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने गए थे. वहां से जब वो वापस घर लौट गए थे तब उनके ऊपर हमला हुआ. इकबाल बाइक पर सवार थे और रास्ते में हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन पर गोलियां बरसा दीं. बताया जा रहा है कि गोलीबारी में इकबाल सिंह के सीने में गोली मारी गई. उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में भी कई गोलियां लगीं. गंभीर चोटों के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली, पुलिस अधिकारी बिना समय बर्बाद किए मौके पर पहुंचे. इस मामले की जांच की जा रही है.

1 महीने पहले भतीजे अजमीत की हुई थी हत्या

हैरान करने वाली बात यह है कि ASI इकबाल सिंह की हत्या से कुछ दिन पहले ही उनके परिवार में एक और ऐसा ही मामला सामने आया था. उनके परिवार से जुड़ी एक पुरानी वारदात भी पुलिस के जांच के दायरे में है. बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को उनके भतीजे अजमीत सिंह की भी बाइक सवार हमलावरों ने ऐसे ही गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले के मुख्य आरोपी को बाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अजमीत सिंह के खिलाफ तरनतारन के सरहाली थाने में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) हमले के मामले समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.