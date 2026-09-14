Skin Care Home Remedies: कोहनियों-घुटनों का कालापन होगा छूमंतर! बस इन चीजों से बनाएं ये आसान नुस्खा

Skin Care Home Remedies: घुटनों और कोहनियों का कालापन कम करने के लिए नींबू, चीनी और संतरे के छिलके के पाउडर से आसान स्क्रब तैयार करें. नियमित इस्तेमाल से डेड स्किन हटाने और त्वचा निखारने में मदद मिल सकती है.

Skin Care Home Remedies: कोहनियों और घुटनों की त्वचा अक्सर शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा रूखी और डार्क नजर आती है. इन हिस्सों में ऑयल ग्लैंड्स कम होने के कारण त्वचा में प्राकृतिक नमी कम रहती है. इसके अलावा लगातार रगड़ और बार-बार त्वचा के खिंचाव की वजह से भी यहां हाइपरपिग्मेंटेशन बढ़ सकता है. अगर इन हिस्सों की सही तरह से देखभाल न की जाए तो कालापन और रूखापन अधिक दिखाई देने लगता है.

3 चीजों से तैयार करें आसान रेमेडी

TV9 से बातचीत के दौरान ब्यूटी एक्सपर्ट के मुताबिक, कोहनियों और घुटनों की डार्कनेस कम करने के लिए नींबू, चीनी और संतरे के छिलके का पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है. इन तीनों चीजों से घर पर ही एक आसान स्क्रब तैयार किया जा सकता है.

इस तरह करें इस्तेमाल

नींबू को दो हिस्सों में काट लें. अब इसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ी चीनी और संतरे के छिलके का पाउडर लगाएं. इसे कोहनी और घुटनों की त्वचा पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. अगर पाउडर सूखकर गिरने लगे तो थोड़ा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. मसाज करते समय नींबू को हल्का-हल्का दबाते रहें.

रोजाना कर सकते हैं इस्तेमाल

ब्यूटी एक्सपर्ट सुपर्णा त्रिखा कहती हैं कि आप इस रेमेडी को रोजाना यूज कर सकते हैं. इसे सिर्फ कोहनियों और घुटनों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है. त्वचा के जिन हिस्सों पर ज्यादा डार्कनेस नजर आती है, जैसे उंगलियों के जोड़ों पर, वहां भी इसे लगाया जा सकता है.

क्यों फायदेमंद मानी जाती हैं ये चीजें?

नींबू में विटामिन सी के साथ एसिडिक गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की डलनेस कम करने में मदद कर सकते हैं. चीनी त्वचा की डेड सेल्स को हटाने में मदद करने वाला एक्सफोलिएंट है. वहीं संतरे के छिलके का पाउडर भी त्वचा की देखभाल और डार्कनेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि संवेदनशील त्वचा पर किसी भी नए नुस्खे को आजमाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है.