New York Fashion Week: न्यूयॉर्क फैशन वीक में हरियाणा की भव्या वर्मा ने की रैंपवॉक, ऋचा मेहता ने भी बिखेरा जलवा

New York Fashion Week: हरियाणा के करनाल की 19 वर्षीय मॉडल भव्या वर्मा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में शानदार अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने टोरी बर्च के स्प्रिंग/समर 2027 शो में गोल्डन ड्रेस पहनकर रैंप वॉक किया। इसके अलावा पूर्व मिस मध्य प्रदेश ऋचा मेहता ने भी न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक की।

New York Fashion Week News: हरियाणा के करनाल की 19 वर्षीय मॉडल भव्या वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में शानदार दस्तक दी है। जारी न्यूयॉर्क फैशन वीक में भव्या ने मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर टोरी बर्च के स्प्रिंग/समर 2027 शो में रैंप वॉक किया। यह उनके मॉडलिंग करियर का अंतरराष्ट्रीय रनवे पर पहला बड़ा डेब्यू रहा। टोरी बर्च के शो में भव्या बेहद आकर्षक अंदाज में नजर आईं। उन्होंने सुनहरे रंग की चिंट्ज एसीटेट ड्रेस पहनी थी, जो रनवे की रोशनी में चमक रही थी। इस लुक को लेयर्ड चोकर नेकलेस और खुले-से पोनीटेल हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की ऋचा मेहता ने भी न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपना जलवा बिखेरा है। ऋचा मिस मध्य प्रदेश भी रह चुकी हैं और अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है।

पहली बार इंटरनेशनल रनवे पर उतरीं भव्या

अपने डेब्यू के बाद भव्या ने सोशल मीडिया पर इस खास पल की तस्वीरें साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने टो़री बर्च के साथ अपने डेब्यू को लेकर आभार जताया और इस अनुभव को बेहद खास बताया। मॉडलिंग एजेंसी आईजीएम मॉडल्स की ओर से साझा की गई जानकारी में भी भव्या ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय शो के अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बैकस्टेज के माहौल को नए स्कूल के पहले दिन जैसा बताया- शुरुआत में थोड़ा डर और झिझक, लेकिन कुछ ही देर बाद वही माहौल रोमांचक लगने लगा। भव्या को फिल्मों और फैशन के साथ-साथ कोरियन ड्रामा देखने और भारतीय गाने सुनने का भी शौक है। महज 19 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फैशन मंच पर उनकी यह शुरुआत भारतीय मॉडलिंग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की ओर भी इशारा करती है।

गोल्डन ड्रेस में दिखा भव्या का खास अंदाज

टो़री बर्च के स्प्रिंग/समर 2027 कलेक्शन में भव्या का लुक खास तौर पर ध्यान खींचने वाला रहा। गोल्डन शेड की ड्रेस के साथ लेयर्ड नेकलेस और रिलैक्स्ड पोनीटेल ने उनके लुक को आधुनिक और एलिगेंट बनाया। रनवे पर उनका आत्मविश्वास खास तौर पर नजर आया। पहली बार इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन शो का हिस्सा बनना किसी भी युवा मॉडल के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भव्या ने इस मौके को सिर्फ एक रनवे शो के तौर पर नहीं, बल्कि अपने करियर की नई शुरुआत के रूप में देखा है।

ऋचा मेहता ने भी न्यूयॉर्क में किया रैंप वॉक

इसी न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान भारत से जुड़ी एक और मॉडलिंग कहानी सामने आई। ग्वालियर की ऋचा मेहता ने 12 सितंबर को न्यूयॉर्क के सोनी हॉल में आयोजित रनवे7 फैशन शो में रंधावा ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया। खास बात यह है कि ऋचा ने करीब 25 साल बाद फैशन रनवे पर वापसी की। वह पहले मिस एमपी का खिताब भी जीत चुकी हैं और फिलहाल न्यूयॉर्क की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में टेक्नोलॉजी ऑडिटर के तौर पर काम कर रही हैं। ऋचा की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग के शुरुआती सफर के बाद कॉरपोरेट करियर बनाया, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं और फिर वर्षों बाद अपने पुराने पैशन की ओर वापसी की। उनके परिवार ने भारत से उनका रनवे शो लाइव देखा। इस तरह न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भव्या वर्मा की युवा शुरुआत और ऋचा मेहता की वर्षों बाद वापसी, दोनों ने भारतीय प्रतिभा और फैशन के प्रति जुनून की अलग-अलग तस्वीर पेश की।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ी रही भारतीयों की मौजूदगी

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मॉडल्स की मौजूदगी दुनिया के बड़े फैशन रनवे पर लगातार बढ़ी है। न्यूयॉर्क, पेरिस और मिलान जैसे फैशन केंद्रों में भारतीय मॉडल्स अब बड़े अंतरराष्ट्रीय डिजाइनरों और फैशन हाउस के शो में नजर आ रही हैं। भव्या वर्मा का न्यूयॉर्क फैशन वीक में डेब्यू और ऋचा मेहता की वापसी भी इसी बढ़ती मौजूदगी की कड़ी माना जा सकता है। इससे पहले भारतीय मॉडल भाविता मंदावा ने न्यूयॉर्क में चैनल के मेतिए द’आर्ट कलेक्शन को ओपन कर अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में खास पहचान बनाई थी। वहीं इस साल पेरिस में भी युवा भारतीय पुरुष मॉडल्स ने डायर और रिक ओवेंस जैसे लक्जरी ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया।