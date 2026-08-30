Nepal Flash Flood: नेपाल में चमत्कार! मलबे से 3 दिन बाद जिंदा निकली बच्ची, रंग लाई सुरक्षाकर्मियों की मेहनत

नेपाल में आए भयंकर फ्लैश फ्लड के बाद जारी राहत और बचाव कार्य के दौरान शुक्रवार को जो दिखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुरक्षाकर्मियों ने फ्लड के तीन दिन बाद छह साल की एक बच्ची को कीचड़ और मलबे के नीचे से जिंदा बाहर निकाला।

Nepal Flash Flood: नेपाल में आए भयंकर फ्लैश फ्लड के बाद जारी राहत और बचाव कार्य के दौरान शुक्रवार को जो दिखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुरक्षाकर्मियों ने फ्लड के तीन दिन बाद छह साल की एक बच्ची को कीचड़ और मलबे के नीचे से जिंदा बाहर निकाला। इस जबरदस्त बचाव कार्य ने उम्मीद की एक दुर्लभ किरण जगाई है, जबकि आपदा राहत टीमें बचे हुए लोगों को खोजने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

रसुवा जिले की घटना

यह घटना रसुवा जिले के तिमुरे गांव में हुई, जहां हाल ही में भोटे कोशी नदी के उफान पर आने से बाढ़ आई थी। बचे हुए लोगों की तलाश के दौरान, आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) के अधिकारियों को जमीन के नीचे से हल्की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुदाई शुरू की और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे।

एयरलिफ्ट कर काठमांडू भेजा

शुरुआत में उसका इलाज तिमुरे में APF बॉर्डर आउटपोस्ट पर किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे बेहतर मेडिकल सुविधा में तुरंत इलाज की जरूरत पड़ी। अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को उसे एयरलिफ्ट करके काठमांडू भेजने का इंतजाम किया, लेकिन खराब मौसम और कम विज़िबिलिटी के कारण उड़ान में देरी हुई।

आईसीयू में भर्ती

बचाव दल ने शनिवार दोपहर तक उसकी हालत स्थिर बनाए रखी। जब मौसम इतना साफ हो गया, तो उसे हेलिकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया। अब उसका इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है और वह आईसीयू में है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस बचाव-राहत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया और लोगों ने बचाव दल की कोशिशों की तारीफ की। एक यूजर ने X पर लिखा, ”आर्म्ड पुलिस फोर्स की उस टीम को सलाम, जिसने उसे खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी।”