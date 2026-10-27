Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पहला व्रत है? इन बातों का रखें ध्यान, पूरी होगी अखंड सौभाग्य की कामना

करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं चांद दिखने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो पूजा की सामग्री को लेकर मन में कई सवाल आ सकते हैं।

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं चांद दिखने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो पूजा की सामग्री को लेकर मन में कई सवाल आ सकते हैं। खासकर करवा में क्या भरना चाहिए और पूजा के समय किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यह जानना जरूरी है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं करवा में कौन-कौन सी चीजें रखी जाती हैं।

करवा में क्या-क्या डालना चाहिए?

करवा चौथ की पूजा में करवा का खास महत्व होता है। हालांकि, अलग-अलग जगहों पर पूजा की विधि और परंपराओं में थोड़ा अंतर हो सकता है। आमतौर पर करवा में ये चीजें रखी जाती हैं।

साफ पानी और गंगाजल

चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए करवा में साफ पानी भरा जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गंगाजल भी मिला सकती हैं। पूजा के बाद इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है।

कच्चा दूध

कुछ परंपराओं में करवा के जल में थोड़ा कच्चा दूध भी मिलाया जाता है। हालांकि, यह हर जगह जरूरी नहीं होता। अपने घर की पूजा-विधि के अनुसार इसकी तैयारी करें।

अक्षत और सफेद फूल

महिलाएं अर्घ्य वाले जल में थोड़े अक्षत यानी साबुत चावल और सफेद फूल डालती हैं। सफेद चंदन का इस्तेमाल भी स्थानीय परंपरा के अनुसार किया जा सकता है।

गेहूं और चावल

करवा चौथ की पूजा में एक करवा अर्घ्य देने के लिए और दूसरा करवा फेरने या परंपरागत पूजा के लिए रखा जा सकता है। दूसरे करवा में गेहूं, चावल या अन्य अनाज रखने की परंपरा है।

खील-बताशे और मिठाई

करवा में खील-बताशे, मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, गुड़ या मिठाई भी रखी जा सकती है। कुछ घरों में अनाज की जगह पूरी या चावल के आटे से बने लड्डू रखे जाते हैं। पूजा के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।

सिक्का और अन्य पूजा सामग्री

कुछ परंपराओं में करवा के साथ सिक्का भी रखा जाता है। इसके अलावा पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत और दीपक जैसी जरूरी चीजें तैयार रखें।

इन बातों का रखें ध्यान

करवा चौथ की पूजा में सामग्री से ज्यादा अपने घर की परंपरा और पूजा-विधि का ध्यान रखना जरूरी है। हर क्षेत्र में करवा भरने और पूजा करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसलिए पहली बार व्रत रख रही हैं, तो घर के बड़े-बुजुर्गों से सामग्री की जानकारी ले लें। इससे पूजा के समय किसी चीज की कमी नहीं होगी और आप बिना परेशानी के अपनी तैयारी पूरी कर सकेंगी।