रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला में हुई हल्की बर्फबारी

Himachal Weather, (आज समाज), शिमला: मानसून की दस्तक के बाद उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आम जनजीवन बुरी तरह बाधित है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते स्थिति ज्यादा खराब है। कहीं जमीन धंसने से लोगों के घरों को खतरा पैदा हो गया है तो कहीं लैंडस्लाइड की लगातार हो रही घटनाओं से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी भी हुई है। खराब मौसम से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर 15 जुलाई तक ज्यादा रहने का अनुमान है।

13 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार आठ से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग शिमला ने राजधानी शिमला के अलावा मंडी, सिरमौर, हमीरपुर और कांगड़ा में कुछ जगहों पर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 11, 12 और 13 जुलाई को राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन, रोड बंद

लैंडस्लाइड की ताजा घटना कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में हुई है। यहां घटीगढ़ इलाकें में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने के कारण मणिकर्ण-बरशैणी सड़क सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है और पहाड़ी से लगातार सड़क पर पत्थर गिरने कारण मार्ग बंद है। जब तक पत्थर गिरना बंद नहीं होंगे तब तक रास्ते को बहाल करना मुश्किल है।

चंबा : भूस्खलन के कारण 7 गांवों का संपर्क टूटा

चंबा जिले में भूस्खलन के चलते 7 गांवों का संपर्क टूट गया है। घटना जिले के विकास खंड मैहला की बलोठ पंचायत की है। यहां भारी भूस्खलन के कारण 2500 से ज्यादा लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भूस्खलन के कारण पचास से अधिक परिवारों के घरों को खतरा पैदा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला में मंगलवार सुबह हल्की बर्फबारी हुआ हुई। वहीं शिमला, सिरमौर व धर्मशाला के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है।

तापमान में 7.7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी

हिमपात व बारिश के बीच दिन के तापमान में 7.7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान नेरी में 35.4 दर्ज किया गया है। कांगड़ा में अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा। वहीं जिले में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

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