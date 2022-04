आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Haryana In The Grip Of Heat Wave: अपने देश के हर प्रदेश में इन दिनों उम्मीद से दोगुनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में यदि बात की जाए अपने प्रदेश अर्थात म्हारे हरियाणे की तो यहां गर्मी से हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से गर्म हवाओं का दौर चल रहा है।

पारा आसमान की ओर ( Haryana In The Grip Of Heat Wave)

हरियाणा के हर जिले में गर्मी का पारा आकाश की ओर है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही प्रदेश में लू शुरू होगी। इस लू से हालात का और बदतर होना भी लाजिमी है। इससे तापमान तो बढ़ेगा ही साथ बिजली की खपत में भी इजाफा होगा। लोगों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

छह अप्रैल तक मौसम रहेगा शुष्क (Dry Season)

गौरतलब है कि अलग-अलग कारणों से भारत के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोत्तरी हो चुकी है। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में हैं। यदि मौसम विभाग की बात को सही माने तो छह अप्रैल तक हरियाणा में शुष्कता कायम रहेगी। इस कारण अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री के बीच रहेगा। यानी की आने वाले सप्ताह में दिन और रात दोनों ही गर्म रहेंगे।

हिसार के नजदीकी जिलों में गर्मी ( Haryana In The Grip Of Heat Wave)

प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, सोहना, तावडू, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, फतेहाबाद और हिसार में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर आने वाले दिनों में सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रह सकता है। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 38.0 से 42.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। नारनौल और महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्रमश: 41.6 और 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों 20 से 30 किमी प्रति घंटे के हिसाब से गर्म हवाएं चल रही हैं। इस कारण मौसम विभाग येलो अलर्ट भी जारी कर चुका है।

