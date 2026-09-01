Uttar Pradesh News: पीएनबी में गजब हेराफेरी, कैश वॉल्ट में 7 करोड़ के नकली नोट मिलाए

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Sudhanshu Chouhan
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कैश से जुड़ी धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करेंसी वॉल्ट में कथित तौर पर लगभग 7.4 करोड़ रुपये के असली नोटों को नकली नोटों से बदल दिया गया।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कैश से जुड़ी धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करेंसी वॉल्ट में कथित तौर पर लगभग 7.4 करोड़ रुपये के असली नोटों को नकली नोटों से बदल दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट में यह खबर सामने आई है।

मामला सामने आने के बाद, पुलिस ने बैंक के अधिकारियों और निजी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही, इस हेराफेरी की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है।

नोडल ऑफिसर ने कराई FIR

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला PNB के नोडल ऑफिसर अरुण कुमार चौबे की शिकायत पर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। FIR में सीनियर डिविजनल मैनेजर रवि कुमार और करेंसी चेस्ट मैनेजर सुशील शर्मा और अमित कुमार को मुख्य संदिग्धों के तौर पर नामजद किया गया है।

गिनती में मामला सामने आया

PNB की चीफ डिप्टी मैनेजर निशा सिंह के अनुसार, यह गड़बड़ी तब सामने आई जब 10 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेजी गई कैश की खेप में 4.36 लाख रुपये कम पाए गए। इसके बाद, RBI ने करेंसी चेस्ट के डिटेल्ड ऑडिट का आदेश दिया। सिंह ने कहा, ”नकली करेंसी की कुल संख्या की अभी भी पुष्टि की जा रही है, क्योंकि गिनती जारी है।”

अभी तक भूमिका तय नहीं

इसके अलावा, हाउसकीपर विशाल कुमार के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। बैंक ने इसे ”कैश में साफ कमी” बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में नामजद सभी लोगों की भूमिका तय नहीं की है। जांच करने वाले अधिकारी बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ऑडिट डॉक्यूमेंट और करेंसी चेस्ट के CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकली नोट कैसे अंदर आए।

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