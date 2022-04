जाने कैसे दूर करें थकान Know How To Remove Fatigue

आज समाज डिजिटल, अम्बाला।

Know How To Remove Fatigue : अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति थकान का अनुभव करता है तो वह एनर्जी प्रदान करने के लिए पेय या हेल्दी विकल्पों का सहारा लेता है। दरअसल, कुछ पेय या प्रोडेक्ट शुरूआत में तो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ही आप खुद को पहले से भी अधिक थका हुआ महसूस करते हैं इसलिए अपने शरीर में ऊर्जा के स्तर को जाने कुछ टिप्स :-3

Read Also : अक्षय तृतीया: शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य Good Luck And Good Work

Read Also : आम गुठली भी कम नहीं जानें कैसे Mango Kernels

Read Also : जाने लू से बचने के घरेलु उपाए Know Home Remedies To Avoid Heatstroke

थकान से लड़ने वाले किंग विकल्प हैं

अधिकांश नट्स मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट होते हैं। ये थकान से लड़ने वाले एकदम सही खाद्य पदार्थ हैं। आप भोजन के बीच थकान महसूस कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा स्नैकिंग विकल्प हैं। बादाम, अखरोट, चिया बीज, अलसी और पिस्ता जैसे मेवे और बीज। आप सूरजमुखी के बीज, हेज़लनट्स, या कद्दू के बीज भी ले सकते हैं। ये सभी ऐसे हेल्दी फूड आइटम्स हैं, जो थकान से लड़ते हैं।

Read Also : योग के जरिए कैसे धन कमाएं Earn Money Through Yoga

Read Also : किचन काम को कैसे आसान How To Make Kitchen Work Easy

पीएं भरपूर पानी

जब शरीर के थकान के कारणों की बात होती है, तो उसमें पानी की कमी भी एक वजह होती है। दरअसल, जब आप शरीर की आवश्यकता से कम पानी का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर आमतौर पर थका हुआ महसूस करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शरीर के ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। यह आपकी डेली डाइट में कोई अतिरिक्त कैलोरी नहीं एड करता है और आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। एक व्यस्क व्यक्ति को दिनभर में 2-3 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए।

खाएं केला

थकान से लड़ने के लिए केला सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है। पोटेशियम, विटामिन और खनिजों से भरपूर, केला दुनिया भर में सबसे सस्ते और सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों में से एक है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर स्मूदी और मिल्कशेक आदि के रूप में इसे शामिल करें।

खाएं बीन्स

फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर, बीन्स उन खाद्य पदार्थों में सबसे ऊपर हैं जो थकान से लड़ते हैं। वे फाइबर से भरपूर होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने और शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि या गिरावट को रोकने में मदद करते हैं। किडनी बीन्स, क्लस्टर बीन्स, नियमित फ्रेंच बीन्स, और गारबानो बीन्स जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। इन्हें नाश्ते के रूप में या करी के हिस्से के रूप में खाएं।