झाड़ू-पोछा लगाते समय इन बातों का करें घ्यान Keep Things In Mind While Sweeping

Keep Things In Mind While Sweeping : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के लिए सूर्योदय के बाद का समय एकदम सही होता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि घर में नित्य रूप से सफाई करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। घर में झाड़ू लगाते समय व रखते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो मां लक्ष्मी रुठ कर चली जाती हैं।

लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपाय Keep Things In Mind While Sweeping

अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो घर के पास किसी मंदिर में तीन झाड़ू रख आएं, मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्ममुहूर्त में ही रखें। ये काम अगर किसी विशेष दिन करेंगे तो लाभ होगा। विशेष दिन का अर्थ है, जैसे किसी त्योहार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन. ये काम बिना किसी को बताए गुप्त तरीकों से करें।

झाड़ू-पोछा करने के कुछ नियमों को :-

– वास्तु अनुसार घर में झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही लगाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

– घर में किसी भी खुले स्थान पर भूलकर भी झाड़ू न रखें। ऐसा करना अपशकुन होता है. इसलिए इसे छिपा कर रखें.

– ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को भोजन कक्ष में रखने से भी बचना चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है, तो इससे घर का अनाज जल्दी खत्म हो जाता है. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

– वास्तु अनुसार कभी भी किसी जानवर जैसे गाय या कुत्ते को झाड़ू से न मारें. ये अपशकुन माना जाता है।

– इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के घर से जाने के तुंरत बाद झाड़ू लगाने से परहेज करें. ऐसा करने पर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है।

– कभी भी घर में खड़ी झाड़ू न रखें इसे अपशकुन माना गया है. नए घर में प्रवेश करते समय घर में नई झाड़ू लेकर ही जाएं. इससे नए घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है।

Keep Things In Mind While Sweeping : सूर्यास्त के समय भूलकर भी झाड़ू न निकालें. यह अपशकुन होता है. अगर कोई बच्चा अनाचक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझना चाहिए कि कोई मेहमान घर आ सकता है।

– इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू पर गलती से भी पैर न लगने पाए. ऐसा होने पर मां लक्ष्मी रूठ जाती है।

– मान्यता है कि घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से मां लक्ष्मी का वास होता है, वहीं, गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है।

– साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिला लें. नमक मिले पानी में पोछा लगाने पर फर्श के सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं. साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है. सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू-पोछा भूलकर भी न करें।

