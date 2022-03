आज समाज डिजिटल, अम्बाला :

How To Take Care Of Teeth : कई बार दांतों की सही देखभाल न करने से या ठीक से ब्रश न करने की वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है। कैविटी कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को इसकी फिलिंग कराने की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ कैविटी की फिलिंग से ही समस्या का समाधान नहीं होता है बल्कि फिलिंग के बाद भी दांतों की देखभाल जरूरी होती है।

दांतों को ठीक से ब्रश करें How To Take Care Of Teeth

दांतों की फिलिंग के बाद भी आपको उसकी उसी तरह से देखभाल की जरूरत है, जैसे आप अपने दांतों की सामान्य रूप से करती हैं। जैसे आपको सही ढंग से दांतों को ब्रश करने की आवश्यकता होती है और समय-समय पर दांतों को फ्लॉस भी करना जरूरी है। दांतों को ठीक से ब्रश करें लेकिन फिलिंग वाली जगह पर हार्ड ब्रश की जगह सॉफ्ट ब्रिशल्स वाले ब्रश का इस्तेमाल करें।

संतुलित आहार लें How To Take Care Of Teeth

दिनभर में आप जो भी खाते हैं लगभग हर चीज में थोड़ी मात्रा में चीनी जरूर होती है, लेकिन जब आप दांतों में कैविटी फिलिंग कराएं तब शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को सीमित करने की पूरी कोशिश करें। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से आपके मुंह में बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। समय के साथ दांतों में बनने वाला एसिड ही दांतों की सड़न का मुख्य कारlण बनता है।

हार्ड कैंडीज या ठंडी चीज़ों से बचें How To Take Care Of Teeth

जब भी आप दांतों में फिलिंग कराएं किसी भी हार्ड कैंडी और ठंडी चीज़ों से बचें। ये चीज़ें अनावश्यक रूप से आपके फिलिंग वाले दांत में दबाव डाल सकती हैं और फिलिंग को ढीला करके बाहर निकाल सकती हैं। इससे दांतों के समय से पहले ही टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं अगर आप फिलिंग वाले दांतों से नाखून काटते हैं या फिर किसी आदत की वजह से पेन या कोई हार्ड वस्तु दांतों में डालते हैं तो ये फिलिंग को खराब कर सकता है।

डेंटिस्ट की सलाह है जरूरी How To Take Care Of Teeth

भले ही आपको दांतों में फिलिंग के बाद कोई समस्या न हो लेकिन फिर भी आपको समय -समय पर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। समय -समय पर दांतों की डेंटिस्ट से जांच और सफाई कराना आपके दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही, जब आप फिलिंग के बाद दांतों का सही टाइम पर चेकअप कराती हैं तो ये आपके दांतों में होने वाली किसी भी समस्या को रोकने में मदद करता है।

