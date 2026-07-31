Ragi chilla recipe: ऐसे बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी चिल्ला, वजन घटाने के साथ स्वस्थ रखने में करेगा मदद

मॉडर्न लाइफस्टाइल में बढ़ते वजन को लेकर हर व्यक्ति परेशान है। हर कोई स्लिम दिखना चाहता है। ऐसे में पिजा-बर्गर को तो छोड़ना ही होगा, लेकिन कोई ऐसा खाना ढूंढना होगा जो वजन कम करने में मदद करें। ऐसे में रागी चिल्ला एक बेहतरीन विकल्प है।

Ragi chilla recipe: मॉडर्न लाइफस्टाइल में बढ़ते वजन को लेकर हर व्यक्ति परेशान है। हर कोई स्लिम दिखना चाहता है। ऐसे में पिजा-बर्गर को तो छोड़ना ही होगा, लेकिन कोई ऐसा खाना ढूंढना होगा जो वजन कम करने में मदद करें। ऐसे में रागी चिल्ला एक बेहतरीन विकल्प है। रागी चिल्ला बस 15 मिनट में तैयार हो जाता है और वजन घटाने में मदद करता है। इसे रागी के आटे, बेसन और कटी हुई सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिससे आपका पेट घंटों तक भरा रहता है।

सामग्री

1 कप रागी का आटा

1/2 कप बेसन (बाइंडिंग और एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए)

1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज़ और कद्दूकस की हुई गाजर

1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च या पत्तागोभी

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1-2 कटी हुई हरी मिर्च

1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

पानी (लगभग 1 से 1.5 कप)

पकाने के लिए घी या तेल (हर चिल्ले के लिए 1 छोटा चम्मच)

बनाने का तरीका

आटा और बेसन को मिलाएं : एक बड़े कटोरे में रागी का आटा और बेसन मिलाएं।

सब्ज़ियां और मसाले डालें: प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन और नमक डालें।

घोल बनाएं: थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें। चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि एक स्मूद, बिना गांठ वाला घोल न बन जाए जो आसानी से फैलाया जा सके। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें।

तवा गरम करें: मध्यम आंच पर नॉन-स्टिक तवा या फ्लैट पैन गरम करें और उस पर हल्का सा तेल या घी लगाएं।

घोल डालें और फैलाएं: तवे के बीच में एक कलछी घोल डालें और धीरे-धीरे गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ फैलाएं।

दोनों तरफ पकाएं: किनारों पर कुछ बूंदें घी डालें। मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तब तक पकाएं जब तक कि ऊपर की सतह सूखी और सेट न हो जाए।

पलटें: छलनी की मदद से चिल्ले को धीरे से पलटें और दूसरी तरफ 2 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वह हल्के भूरे रंग का न दिखने लगे।

परोसें: ताजे पुदीने की चटनी, हरे धनिये की डिप या सादे दही के साथ गरमा-गरम परोसें।