Spider-Man BOC Day 1: पहले ही दिन सुपरहिट! ‘Spider-Man: Brand New Day’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम

Spider-Man Brand New Day Box Office Collection Day 1: टॉम हॉलैंड और जेंडया की मचअवेटेड फिल्म Spider-Man: Brand New Day ने पहले दिन ही कमाल कर दिया है और हॉलीवुड ही नहीं बॉलीवुड की फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़े. आइए जानते हैं कलेक्शन.

Spider-Man Brand New Day Box Office Collection Day 1: टॉम हॉलैंड और जेंडया की मचअवेटेड फिल्म Spider-Man: Brand New Day ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की इस नई फिल्म ने भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है.

फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है. रिलीज के पहले ही दिन इसने कई बड़ी फिल्मों के शुरुआती कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास बना दिया.

बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ा

Spider-Man: Brand New Day ने न सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि कई बड़ी भारतीय फिल्मों से भी बेहतर शुरुआत की है. फिल्म ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की Pathaan को पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले दिन भारत में 67.19 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके अलावा रणवीर सिंह की Dhurandhar से भी फिल्म आगे रही.

हालांकि, हालिया फिल्मों में रणबीर कपूर की Animal अभी भी आगे है, जिसने रिलीज के पहले दिन 76.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. खास बात ये है कि Spider-Man: Brand New Day ने बिना किसी ब्लॉक बुकिंग के ये शानदार शुरुआत हासिल की है.

पहले दिन कमाए 72 करोड़ रुपये से ज्यादा

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने 30 जुलाई को रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 72.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म की इंडिया नेट कमाई लगभग 60.60 करोड़ रुपये रही. इस शानदार प्रदर्शन के साथ ये भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है.

फिल्म ने Avengers: Endgame और Avatar: The Way of Water जैसी बड़ी फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए हैं. Avengers: Endgame ने भारत में पहले दिन करीब 65 करोड़ रुपये ग्रॉस (53.60 करोड़ रुपये नेट) कमाए थे, जबकि Avatar: The Way of Water की पहले दिन की कमाई 48.75 करोड़ रुपये ग्रॉस (40.30 करोड़ रुपये नेट) थी.

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

Spider-Man: Brand New Day में टॉम हॉलैंड और जेंडया मेन भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म में सैडी सिंक, जैकब बैटालोन, जॉन बर्नथल, फ्लोरेंस प्यू, ट्रामेल टिलमैन, मरीसा टोमेई और मार्क रफैलो जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

ये फिल्म Spider-Man सीरीज की पिछली फिल्मों Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) और Spider-Man: No Way Home (2021) की अगली कड़ी है.