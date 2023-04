Firing In Saket Court: दिल्ली की एक अदालत परिसर में पति ने पत्नी को मारी गोली

Aaj Samaj (आज समाज), Firing In Saket Court, नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत में आज सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। वकील के ड्रेस में हमलावर कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट परिसर में उसने पत्नी पर चार राउंड फायर किए।

Delhi: A woman has been injured in an incident of firing at Saket court. Four rounds were fired. Police on the spot.

(Warning: Disturbing visuals)

Visuals confirmed by police. pic.twitter.com/vdaUBqZxmp

