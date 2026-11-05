Yama Deepak 2026: 6 या 7 नवंबर धनतेरस पर कब जलाएं यम का दीपक? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खास मंत्र

धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि की कामना तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है. धनतेरस की शाम घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है.

नई दिल्ली. दिवाली से ठीक पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इसे धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है. इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है. धनतेरस की शाम घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है. इसे यम दीपक, यम दीपम या यम दीपदान कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर विधि-विधान से यम दीपक जलाने का अपना महत्व है. इससे परिवार के सदस्यों पर यमराज की कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है.

साल 2026 में धनतेरस का पर्व 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा के साथ यमराज के नाम से भी दीपदान किया जाएगा. आइए जानते हैं इस साल यम दीपक जलाने का शुभ समय, पूजा की विधि और इस परंपरा से जुड़ी पौराणिक कथा.

कब जलाया जाएगा यम दीपक 2026?

पंचांग के अनुसार, इस साल धनतेरस पर 6 नवंबर को यम दीपक जलाया जाएगा. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से जुड़ी इस परंपरा में शाम के समय दीपदान करना विशेष शुभ माना जाता है.

विवरण तारीख और समय धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 6 नवंबर, सुबह 10:30 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त 7 नवंबर, सुबह 10:47 बजे यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से 6:51 बजे तक मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट

यम दीपक जलाने की विधि क्या है?

धनतेरस की शाम यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है. इसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है. मान्यता है कि सही विधि से दीपदान करने पर यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

यम दीपक जलाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

सबसे पहले घर की साफ-सफाई करें और शाम को मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव तथा भगवान धन्वंतरि की पूजा करें.

पूजा के बाद यमराज के नाम से चौमुखा दीपक तैयार करें.

2. इस दीपक में सरसों या तिल का तेल डालें और चार बत्तियां लगाएं.

3. दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखें.

4. दीपक को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें.

5. दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर यमराज का ध्यान करें.

6. परिवार के सभी सदस्यों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

यम दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ें?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, यम दीपक जलाते समय विशेष मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. दीपदान के समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं.

मंत्र:

मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह।

त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम॥

इस मंत्र के माध्यम से यमराज से परिवार की रक्षा और सुखमय जीवन की कामना की जाती है.