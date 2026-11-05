Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? चेक करें लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 5 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹3,220 महंगा होकर ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,33,850 हो गया। चांदी की कीमत ₹220 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज यानी 5 नवंबर 2026 को कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना बढ़कर ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,33,850 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, चांदी की कीमत ₹220 प्रति ग्राम यानी ₹2,20,000 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। अगर आप हरियाणा में शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज सभी प्रमुख कैरेट के सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना सबसे महंगा है, जिसका भाव ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम हो गया है। कल इसकी कीमत ₹1,42,800 थी। इस तरह 24 कैरेट सोना एक दिन में ₹3,220 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,33,850 प्रति 10 ग्राम है, जबकि बुधवार को इसकी कीमत ₹1,30,900 थी। इस हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड में ₹2,950 की बढ़ोतरी हुई है। आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर इसी शुद्धता वाले सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर ₹1,09,520 प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले दिन इसका भाव ₹1,07,100 था। यानी इसमें ₹2,420 की तेजी आई है। दूसरी ओर, 14 कैरेट सोना आज ₹85,180 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

हरियाणा के चांदी का ताजा भाव

हरियाणा में आज चांदी की कीमत ₹220 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,200 और 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹22,000 है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को ₹2,20,000 खर्च करने होंगे। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के साथ-साथ बर्तन, सिक्के और निवेश के लिए भी किया जाता है। ऐसे में इसकी कीमतों में होने वाला बदलाव आम खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहता है।

सोना खरीदते वक्त ये बातें रखें ध्यान

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना बेहद जरूरी है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। खरीदारी के समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें। इसके अलावा ज्वेलरी के अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए केवल सोने के प्रति 10 ग्राम भाव को देखकर खरीदारी का फैसला न करें।