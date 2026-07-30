हिंदू धर्म के लोग हर साल सावन (श्रावण) महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। इन्हें कांवड़िया भी कहा जाता है। वे अपने कंधों पर 'कांवड़' (सजाए हुए बांस के डंडे) उठाए कई दिनों तक पैदल चलते हैं। वे गंगा से पवित्र जल लाते हैं और उसे अपने गृहनगर के मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं।

Kanwar Yatra 2026: हिंदू धर्म के लोग हर साल सावन (श्रावण) महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। इन्हें कांवड़िया भी कहा जाता है। वे अपने कंधों पर ‘कांवड़’ (सजाए हुए बांस के डंडे) उठाए कई दिनों तक पैदल चलते हैं। वे गंगा से पवित्र जल लाते हैं और उसे अपने गृहनगर के मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। बहुत से लोगों के लिए, यह यात्रा उतनी ही पवित्र होती है जितनी कि मंजिल।

क्यों ढोते हैं गंगाजल और क्या हैं नियम

‘कांवड़’ शब्द बांस के उस कंधे पर रखे जाने वाले भार के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग गंगा जल के दो पात्रों को ले जाने के लिए किया जाता है। हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज या ऋषिकेश जैसे पवित्र घाटों से इन पात्रों में जल भरने के बाद, श्रद्धालु पैदल ही अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा का एक मुख्य नियम यह है कि शिव लिंग पर जल अर्पित करने से पहले वह जमीन को नहीं छूना चाहिए। इस तरह यह यात्रा अनुशासन, भक्ति और शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा बन जाती है।

क्या है पौराणिक गाथा

कांवड़ यात्रा की शुरुआत हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। एक प्रचलित मान्यता इसे समुद्र मंथन से जोड़ती है, जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए घातक विष ‘हलाहल’ का सेवन किया था। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगाजल अर्पित किया था। भक्त श्रावण के शुभ महीने में पवित्र जल लाकर शिव लिंगों पर अर्पित करके इसी कार्य को दोहराते हैं। एक अन्य परंपरा इस यात्रा को रावण से जोड़ती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रायश्चित के तौर पर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गंगाजल ले गया था।

क्या है आध्यात्मिक महत्व?

तपस्या

नंगे पैर चलना और शारीरिक कष्ट सहना भक्तों को अहंकार, मोह-माया और सांसारिक गर्व को मिटाने में मदद करता है।

पवित्र संतुलन

गंगा जल के पात्रों वाली कांवड़ ब्रह्मांडीय संतुलन और त्रिदेव की उपस्थिति का प्रतीक है।

पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण

“बोल बम” या शिव भजनों का लगातार जाप तीर्थयात्री के मन को ध्यान में लीन रखता है, जिससे हर कदम प्रार्थना बन जाता है।

बहुत पुरानी है परंपरा

हालांकि, इस तीर्थयात्रा की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका दायरा काफी बढ़ गया है। आज हर साल लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में खास रास्ते, मेडिकल कैंप, खाने-पीने के स्टॉल (जिन्हें ‘भंडारा’ कहा जाता है), आराम करने की जगहें और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं।

आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ीं

कांवड़ यात्रा एक शानदार सांस्कृतिक नजारा भी है। हाईवे पर केसरिया कपड़े पहने श्रद्धालु “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। शानदार ढंग से सजी कांवड़, भक्ति संगीत, मुफ्त खाना खिलाने वाले कम्युनिटी किचन और मेडिकल मदद देने वाले वॉलंटियर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता और आपसी भाईचारे की भावना का मेल होता है। इस रास्ते पर पड़ने वाले कई कस्बों के लिए यह यात्रा काफी आर्थिक गतिविधियां लेकर भी आती है, जिससे स्थानीय कारोबारियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और वेंडर्स को फायदा होता है।

लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां

इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस तीर्थयात्रा के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां भी होती हैं। तीर्थयात्रियों और आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी अक्सर ट्रैफिक का रास्ता बदलते हैं, हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात करते हैं और आपातकालीन सेवाएं शुरू करते हैं। हाल के वर्षों में, यात्रा के दौरान रास्तों पर साफ-सफाई बनाए रखने, प्लास्टिक कचरा कम करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तौर-तरीकों को अपनाने पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है।