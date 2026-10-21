Navratri 2026: नवरात्रि खत्म होने के बाद जौ का क्या करें? जानें विसर्जन से लेकर घर में रखने तक के नियम

नवरात्रि खत्म होने के बाद दशहरा आने पर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि पूजा में इस्तेमाल किए गए जौ का क्या करना चाहिए. चलिए हम आपको बताते हैं कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि के बाद जौ का किस तरह उपयोग किया जा सकता है.

नई दिल्ली. माता दुर्गा की आराधना के 9 दिन की पूजा खत्म होने के बाद भक्त निराश हैं. माता के 9 रूपों की पूजा करने के बाद अब जब विदाई हुई तो आंखें भर आई. नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ कलश स्थापना की जाती है. अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है. इसी के साथ जौ बोने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में जौ उगाना शुभ माना जाता है. नौ दिनों तक इन जौ की देखभाल करने के साथ इनकी पूजा भी की जाती है.

ऐसा कहा जाता है कि जौ का हरा-भरा, लंबा और सीधा उगना शुभ संकेत है. जौ का रंग अगर पीला पड़े, काला हो या ठीक से न बढ़े तो मान्यताओं में इसे अशुभ माना जाता है. जौ की वृद्धि पर मिट्टी, पानी और रोशनी जैसे प्राकृतिक कारणों का भी असर पड़ता है. नवरात्रि खत्म होने के बाद दशहरा आने पर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि पूजा में इस्तेमाल किए गए जौ का क्या करना चाहिए. चलिए हम आपको बताते हैं कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि के बाद जौ का किस तरह उपयोग किया जा सकता है.

1. पवित्र जल में करें जौ का विसर्जन

नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें. इसके बाद कलश और जौ को भी पूजा में शामिल करते हुए दीपक दिखाएं. मां दुर्गा से पूजा के दौरान अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें. इसके बाद श्रद्धापूर्वक जौ को उठाकर किसी स्वच्छ नदी या तालाब में विसर्जित करने की परंपरा है. ध्यान रखें कि विसर्जन करते समय जलस्रोत को प्रदूषित न करें.

2. पीपल या बरगद के पेड़ के पास रखें जौ

अगर आपके आसपास नदी या तालाब नहीं है, तो जौ को किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में रख सकते हैं. धार्मिक परंपराओं में पीपल और बरगद के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है. इसके अलावा, जौ को घर के बगीचे या किसी बड़े गमले की मिट्टी में दबाया जा सकता है. इससे जौ प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाएंगे और जैविक पदार्थ के रूप में उपयोगी हो सकते हैं.

3. हरे जौ को तिजोरी में रखने की मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जौ को सुख-समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से कुछ लोग जौ की हरी और सुंदर पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन-धान्य की बरकत बनी रहती है. हालांकि, यह आस्था और परंपरा से जुड़ा उपाय है, इसके परिणाम की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है. जौ को रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लेना बेहतर है, ताकि नमी के कारण फफूंद न लगे.

4. घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं जौ

कुछ परिवारों में नवरात्रि के बाद जौ को कलावे या मौली से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांगने की परंपरा है. धार्मिक विश्वास के अनुसार, इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. अगर आप भी इस परंपरा का पालन करना चाहते हैं, तो जौ को साफ करके अच्छी तरह सुखा लें और फिर मुख्य द्वार पर बांधें.

5. दशहरे पर कान के पीछे जौ रखने की परंपरा

कुछ क्षेत्रों में विजयादशमी के दिन परिवार के पुरुष सदस्य और बच्चे जौ के कुछ तिनके कान के पीछे रखते हैं. इसे शुभता, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. लोक मान्यताओं के अनुसार, यह परंपरा घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ निभाई जाती है. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस परंपरा को मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं.