सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों के बीच ब्रिटेन ने रियाद की मदद करने का फैसला किया है। ब्रिटेन अपने खतरनाक टायफून विमान सऊदी अरब भेजेगा, जो न सिर्फ मिसाइल हमलों को नाकाम करेगा, बल्कि तेल प्रतिष्ठानों को भी बचाएगा।

World News: सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों के बीच ब्रिटेन ने रियाद की मदद करने का फैसला किया है। ब्रिटेन अपने खतरनाक टायफून विमान सऊदी अरब भेजेगा, जो न सिर्फ मिसाइल हमलों को नाकाम करेगा, बल्कि तेल प्रतिष्ठानों को भी बचाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हूतियों पर अमेरिकी हमलों के सऊदी अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

ट्रंप ने हमले से किया इनकार

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह भी साफ कहा कि वे यमन में हूती ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। बीते 2 महीने से हूती और सऊदी के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधे अमेरिकी सैन्य हमले की मांग की थी, लेकिन ट्रम्प ने इससे इनकार कर दिया। अब ब्रिटेन सऊदी की मदद के लिए आगे आया है।

हूतियों के हमले निंदनीय

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि सऊदी अरब पर हूतियों के लगातार हमले बेहद निंदनीय हैं। खास तौर पर रियाद के एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाना दिखाता है कि हूती क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैंने आज ब्रिटेन की ओर से और सैन्य मदद को मंजूरी दी है। रॉयल एयर फोर्स के टाइफून विमान ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए उड़ान भरेंगे।

एशिया की स्थिरता को खतरा

स्ट्रीटिंग ने कहा कि हूतियों के हमलों से पश्चिम एशिया में स्थिरता को खतरा है। इससे ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि टाइफून केवल हमला करने वाला लड़ाकू विमान नहीं है। यह दुश्मन के विमानों को रोकने, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करने और जरूरत पड़ने पर जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसका रडार दूर से दूसरे विमानों का पता लगाने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर यह उनका पीछा कर सकता है और हवा में मिसाइल से उन्हें निशाना बना सकता है।