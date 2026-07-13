Who is Muzammil Ibrahim: कौन हैं मुजम्मिल इब्राहिम, कभी दीपिका पादुकोण संग जुड़ा नाम, अब फिर सुर्खियों में

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Mohit Saini
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Who is Muzammil Ibrahim: कौन हैं मुजम्मिल इब्राहिम, कभी दीपिका पादुकोण संग जुड़ा नाम, अब फिर सुर्खियों में
Who is Muzammil Ibrahim: दीपिका पादुकोण के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने के बाद मुज़म्मिल इब्राहिम फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं।

Who is Muzammil Ibrahim: एक्टर और पूर्व सुपरमॉडल मुज़म्मिल इब्राहिम(Muzammil Ibrahim) दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ अपने पिछले रिश्ते पर बात करने वाले एक पुराने इंटरव्यू के ऑनलाइन फिर से सामने आने के बाद फिर से चर्चा में आ गए हैं। सिद्धार्थ कन्नन के साथ उनकी बातचीत की एक वायरल क्लिप ने नई चर्चाओं को जन्म दिया,

जब मुज़म्मिल ने दावा किया कि उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से नहीं हुआ था और उन्होंने ही रिश्ता खत्म किया था। हालांकि, बाद में एक्टर ने साफ़ किया कि इंटरव्यू एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था और बातचीत के सिर्फ़ कुछ हिस्से ही बिना किसी सही संदर्भ के सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे।

मुज़म्मिल ने वायरल ब्रेकअप कमेंट्स पर सफाई दी

इस विवाद पर जवाब देते हुए, मुज़म्मिल ने इंस्टाग्राम पर एक बयान शेयर किया, जिसमें बताया कि जो इंटरव्यू अभी सुर्खियों में है, वह एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने कहा कि उनके पिछले रिश्ते के बारे में उनकी बातें इज्ज़त से कही गई थीं, लेकिन एडिट की गई क्लिप्स ने गुमराह करने वाली कहानी बनाई। उनके मुताबिक, वायरल हो रहे स्निपेट पूरी बातचीत को नहीं दिखाते हैं।

लकी अली के हिट म्यूज़िक वीडियो से मशहूर हुए मुज़म्मिल इब्राहिम

असल में कश्मीर के रहने वाले मुज़म्मिल इब्राहिम 2000 के दशक की शुरुआत में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। 2004 में लकी अली के पॉपुलर म्यूज़िक वीडियो “कभी ऐसा लगता है” में काम करने के बाद उन्हें पूरे देश में पहचान मिली, जिससे वे दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके सफ़र की शुरुआत हुई। (Who is Muzammil Ibrahim)

भारत के जाने-माने मेल मॉडल्स में से एक

एक्टिंग में आने से पहले, मुज़म्मिल देश के सबसे सफल मेल मॉडल्स में से एक थे। उन्होंने कई जाने-माने मॉडलिंग अवॉर्ड जीते और अपनी शानदार पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए उन्हें बहुत सराहा गया। फैशन के अलावा, उन्हें दो बार लोगों को डूबने से बचाने के लिए बहादुरी अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया।

फिल्मों से OTT सक्सेस तक

मुज़म्मिल ने 2007 में धोखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, फिल्म की मामूली कमर्शियल सक्सेस के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ मिली। बाद में वे हॉर्न ‘ओके’ प्लीज़ और विल यू मैरी मी? जैसी फिल्मों में दिखे। हालांकि उनका फ़िल्मी करियर लिमिटेड रहा, लेकिन आठ साल के ब्रेक के बाद उन्होंने पॉपुलर जासूसी वेब सीरीज़ स्पेशल ऑप्स से सफल वापसी की, जिसने उन्हें दर्शकों की नई पीढ़ी से मिलवाया।

संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में नज़र आएंगे

मुज़म्मिल इब्राहिम अब संजय लीला भंसाली की आने वाली फ़िल्म लव एंड वॉर में नज़र आ सकते हैं, जो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस फ़िल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में हैं, और यह मुज़म्मिल के एक्टिंग करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है।

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