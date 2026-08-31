Toxic BOC Day 5: रविवार को भी नहीं चला ‘टॉक्सिक’ का जादू! 5वें दिन की कमाई ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन, जानें कलेक्शन

Toxic Box Office Collection Day 5: यश की ‘टॉक्सिक’ का कुल कलेक्शन 214.10 करोड़ पहुंच गया. लगातार गिरती कमाई के बीच 500 करोड़ क्लब की राह मुश्किल होती दिख रही है.

Toxic Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ को रिलीज हुए पांच दिन पूरे हो चुके हैं. फिल्म ने शानदार ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी, लेकिन शुरुआती दिनों के बाद इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. अब फिल्म के पहले रविवार यानी पांचवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

पांचवें दिन ‘टॉक्सिक’ ने कितनी कमाई की? (Toxic Box Office Collection Day 5)

Sacnilk.com के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ ने पांचवें दिन यानी रविवार को करीब 23.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. यह आंकड़ा चौथे दिन की कमाई से भी कम है. हालांकि, दिन का अंतिम कलेक्शन आने के बाद आंकड़ों में बदलाव संभव है. रविवार जैसे अहम दिन पर भी फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही.

214 करोड़ के पार पहुंचा कुल कलेक्शन

फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 214.10 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन ही 101.10 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन 37.65 करोड़, तीसरे दिन 27.20 करोड़ और चौथे दिन 25.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई

भाषा के आधार पर पांचवें दिन फिल्म ने हिंदी में 14.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं कन्नड़ में 6.40 करोड़, तेलुगू में 1.40 करोड़, तमिल में 0.60 करोड़ और मलयालम में 0.10 करोड़ रुपये कमाए. यानी पांचवें दिन भी फिल्म के लिए हिंदी बाजार सबसे बड़ा कमाई का जरिया रहा.

क्या 500 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी फिल्म?

‘टॉक्सिक’ 200 करोड़ क्लब में जरूर शामिल हो चुकी है, लेकिन अब 500 करोड़ रुपये तक पहुंचना फिल्म के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. लगातार घटते कलेक्शन ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यश की फिल्म आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़कर 500 करोड़ क्लब में जगह बना पाएगी.

फिल्म में नजर आ रहे ये सितारे

फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया अहम भूमिकाओं में नजर आ रही हैं. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उस स्तर का नजर नहीं आ रहा है.