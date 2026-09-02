Sonu Sood Visits Nepal: बाढ़ से मची तबाही के बीच नेपाल पहुंचे सोनू सूद, पीड़ितों से किया बड़ा वादा

Sonu Sood Visits Nepal: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं. हाल ही में भीषण बाढ़ की तबाही झेल रहे नेपाल पहुंचे सोनू सूद ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. एक्टर भारत से राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे और उन लोगों का दर्द सुना, जिन्होंने इस आपदा में अपना घर और अपनों को खो दिया है.
पीड़ितों से मिले सोनू सूद
नेपाल पहुंचने के बाद सोनू सूद ने प्रभावित लोगों के बीच समय बिताया. उन्होंने परिवारों से उनकी मौजूदा जरूरतों और परेशानियों के बारे में जानकारी ली. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक्टर लोगों के साथ बातचीत करते नजर आए.
सोनू ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि मुश्किल समय में वे अकेले नहीं हैं. उन्होंने बाढ़ में हुई व्यक्तिगत क्षति पर चिंता जताते हुए प्रभावित परिवारों को दोबारा अपने जीवन की शुरुआत करने में मदद का भरोसा दिया.
भारत से लेकर पहुंचे कंबल और खाद्य सामग्री
ANI से बातचीत में सोनू सूद ने बताया कि वह बाढ़ पीड़ितों से मिलने और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होने के लिए नेपाल पहुंचे हैं. उनकी टीम भारत से कंबल और खाद्य सामग्री लेकर गई है. साथ ही, आगे किन चीजों की जरूरत है, इसका आकलन भी किया जा रहा है.
सीमा पार राहत सामग्री पहुंचाने में आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए सोनू ने साफ किया कि मदद केवल शुरुआती राहत तक सीमित नहीं रहेगी. उनकी टीम आने वाले महीनों में भी भारत से जरूरी सामान भेजती रहेगी.
नेपाल में जारी है राहत और पुनर्वास का काम
भीषण बाढ़ के बाद नेपाल में बचाव और पुनर्वास अभियान जारी है. बड़ी संख्या में परिवार विस्थापित हुए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं.
नेपाल के National Disaster Risk Reduction and Management Authority के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 939 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3,925 लोग लापता थे, जिनमें 592 विदेशी नागरिक शामिल थे.
सोनू सूद के नेपाल दौरे ने एक बार फिर उनके राहत कार्यों को चर्चा में ला दिया है. फिलहाल उनका लक्ष्य प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें खोई हुई जिंदगी को फिर से संवारने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना है.