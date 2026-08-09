Sonu Nigam: सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने किया ऐसा काम, VIDEO देखकर फैंस हुए भावुक

Sonu Nigam: सर्जरी के दौरान दर्द के बावजूद सोनू निगम ने डॉक्टरों और मेडिकल टीम के लिए मोहम्मद रफी का मशहूर गीत गाया. उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

Sonu Nigam: फेमस सिंगर Sonu Nigam ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हौसला देने का जरिया भी है. सर्जरी के दौरान दर्द के बावजूद सोनू निगम ने ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और मेडिकल टीम के सामने अचानक गाना शुरू कर दिया. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है.

सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो शेयर किया. इसमें वह मेडिकल स्टाफ के बीच मशहूर गायक मोहम्मद रफी का लोकप्रिय गीत ‘सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे’ गाते नजर आए. ये गीत 1949 में रिलीज हुई फिल्म दुलारी का हिस्सा था. वीडियो के साथ सोनू निगम ने बताया कि उन्होंने अपने डॉक्टर और उनकी टीम के लिए सर्जरी के दौरान ये अचानक परफॉर्मेंस दी. उन्होंने दर्द के बीच गाने को संगीत से मिलने वाली खुशी से जोड़ा.

दर्द में भी संगीत बना सहारा

सोनू निगम के इस अंदाज ने उनके फैंस को खासा प्रभावित किया. आमतौर पर सर्जरी और उसके बाद की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण होती है, लेकिन सोनू ने उसी परिस्थिति में संगीत को अपने साथ बनाए रखा. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

कुछ समय पहले बताई थी नसों से जुड़ी परेशानी

सोनू निगम ने इससे पहले जून में अपनी तबीयत को लेकर जानकारी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि वो नसों से जुड़ी एक तकलीफ से जूझ रहे थे. इस दौरान उन्हें कई MRI और CT स्कैन कराने पड़े थे और इलाज के लिए दवाइयां भी चल रही थीं. सोनू ने बताया था कि उनकी नसों पर दबाव था, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि इस समस्या के चलते उनके गले में भारीपन महसूस हो रहा था.

फिजियोथेरेपी का अनुभव भी रहा मुश्किल

गायक ने अपने स्वास्थ्य अपडेट में फिजियोथेरेपी के दौरान होने वाले दर्द का भी जिक्र किया था. उनके मुताबिक, उपचार की प्रक्रिया आसान नहीं रही और दर्द कम करने के लिए उन्हें पेनकिलर्स का सहारा लेना पड़ा.

हालांकि, इस समय सोनू निगम की सर्जरी किस वजह से हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल उनका ऑपरेशन हो चुका है और उनके प्रशंसक उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं.