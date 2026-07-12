Shekhar Suman Roast Aamir Khan : शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर खींची टांग और कहा वह अब ट्रिपल इंजन चला रहे हैं

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Sandeep Singh
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Shekhar Suman took a dig at Aamir Khan over his third marriage and said he is now running a triple engine.

Shekhar Suman Roast Aamir Khan(आज समाज नेटवर्क):आमिर खान की शादी आज कल चर्चे का विषय बना हुआ है हर कोई इसकी बात कर रहा है और सबकी अलग अलग प्रतिकिर्या है इसी सब के चलते शेखर सुमन ने भी  अपने खास सटायरिकल अंदाज़ में आमिर खान की गौरी स्प्रैट के साथ हाल ही में हुई शादी पर अपनी राय दी है। अपने पॉपुलर YouTube टॉक शो शेखर टोनाइट के लेटेस्ट एपिसोड में, होस्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार की तीसरी शादी पर एक मोनोलॉग दिया, जो इस महीने की शुरुआत में हुई थी, और इसे पावर में बैठे नेताओं के लिए अलायंस बनाने में एक मास्टरक्लास बताया।

आमिर खान के तीसरे ‘अलायंस’ पर शेखर सुमन

शेखर सुमन ने अपने शो में कहा, “इस आदमी ने आने वाली कई पीढ़ियों को एक यूनिक विज़न दिया है। और वह विज़न है किसी चीज़ का तब तक पीछा करना जब तक आप उसे हासिल न कर लें।” उन्होंने दावा किया कि कोई किसी भी प्रोफेशन से हो, उसे आमिर खान के पैर छूने चाहिए। होस्ट ने आगे कहा, “खासकर नेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि नेता अलायंस बनाना जानते हैं। लेकिन उन्हें इस आदमी से अलायंस बनाने की कला सीखनी चाहिए।”

शेखर ने बताया कि आमिर के पहले दो “अलायंस” – रीना दत्ता और फिल्ममेकर किरण राव के साथ उनकी शादियां – बदकिस्मती से टूट गईं, इसलिए उन्हें अपने तीसरे अलायंस – गौरी के साथ, जो उनकी दो साल से ज़्यादा की पार्टनर हैं – को “महागठबंधन” कहना चाहिए। शेखर ने मज़ाक में कहा, “हमारी सरकार डबल इंजन को आसानी से नहीं चला सकती, और वह अब ट्रिपल इंजन चला रहे हैं।”

शेखर कपूर ने अपनी खास हाजिरजवाबी के साथ आमिर खान की तीसरी पत्नी का नाम लेते हुए कहा, “आपने गौरी… एक मिनट… गौर किया होगा।” उन्होंने कहा कि आमिर की पर्सनल लाइफ एक इंजन ड्राइवर की तरह है, जो पहले दो स्टेशनों पर एक-एक ट्रेन बोगी लगाता है, अगले पर तीसरी जोड़ता है, और फिर अगले स्टेशन पर पहली दो बोगी को वापस जोड़ता है, ताकि एक पूरी तरह से चलने वाली ट्रेन बन सके। शेखर ने कहा, “उनका टैलेंट सोच से परे है। वह यूनिक हैं। वह उस इंजन की तरह हैं जिसमें पेट्रोल, इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल को एक साथ मिलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद, यह इंजन अभी रुका नहीं है, और एक नई मंज़िल की ओर आसानी से ट्रैक पर दौड़ रहा है।”

शेखर सुमन ने आमिर खान के नेताओं को चैलेंज करने पर कहा

उन्होंने यह भी दावा किया कि भले ही कोई और उनके “अच्छे दिन” न ला पाए, आमिर ने तीसरी बार ज़रूर ऐसा किया है। शेखर ने मज़ाक में कहा, “आमिर खान ने तीसरी बार पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। क्या आमिर खान NDA सरकार हैं या क्या? PM मोदी भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने अभी-अभी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब आमिर खान के रूप में उनका नया कॉम्पिटिटर आ गया है।”

शेखर सुमन ने यह भी बताया कि आमिर खान की तीसरी शादी काफी “फैमिली” माहौल में हुई, जिसमें न सिर्फ उनकी पहली दो पत्नियां थीं, बल्कि उनकी पहली दो पत्नियों के बच्चों के साथ-साथ उनकी तीसरी पत्नी के बच्चे भी मौजूद थे। जहां वह और रीना एंटरप्रेन्योर इरा खान और एक्टर जुनैद खान के को-पेरेंट हैं, वहीं वह और किरण आज़ाद के को-पेरेंट हैं। गौरी का पिछली शादी से एक बेटा भी है। शेखर ने कहा, “इसे वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) कहते हैं।” उन्होंने यह भी दावा किया कि INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस) – जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार जैसी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं – को भी आमिर से सीखना चाहिए कि अपने नए अलायंस में पुराने साथियों को कैसे साथ लेकर चलना है।

शेखर सुमन ने मज़ाक में आमिर खान की तीसरी शादी पर क्या टिप्पणी की 

शेखर ने मज़ाक में कहा, “अब मुझे समझ आया कि उन्हें ‘परफेक्शनिस्ट’ क्यों कहा जाता है। वह तब तक कोई काम करते रहते हैं जब तक वह उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। जैसा कि हम सब जानते हैं, परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती… सीमा छोड़ो, कोई रीना, कोई किरण नहीं होती।”

आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ एक छोटी सी मैरिज रजिस्ट्रेशन सेरेमनी में शादी की, जो मुंबई में उनके बांद्रा वाले घर पर सिर्फ़ परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के बीच हुई।

इस मौके पर आमिर और गौरी की पिछली शादियों से हुए बच्चे भी मौजूद थे, और जब कपल ने अपनी शादी को ऑफिशियल किया तो वे खूब मुस्कुराए। आमिर ने सबसे पहले 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन 2002 में उनका ब्रेकअप हो गया। फिर उन्होंने 2005 में किरण राव से शादी की, और 2021 में अपने सेपरेशन की घोषणा की। उनका एक बेटा आज़ाद भी है, जो सरोगेसी से हुआ है।

इसके बाद आमिर 2024 की शुरुआत में अपनी कज़िन नुज़हत खान के ज़रिए बेंगलुरु में गौरी से दोबारा मिले, जिनसे वे पहली बार 2001 में मिले थे। उन्होंने एक साल तक डेट किया, जिसके बाद आमिर ने पिछले मार्च में अपने 60वें जन्मदिन से पहले मीडिया के सामने उन्हें अपनी “पार्टनर” के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। गौरी बेंगलुरु से मुंबई शिफ्ट हो गईं, आमिर के साथ रहने लगीं और उनके बैनर, आमिर खान प्रोडक्शंस में काम करने लगीं।