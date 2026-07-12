Important Historical Events of 12 July : जानिए 12 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

Important Historical Events of 12 Julyआज समाज नेटवर्क(2012- दारा सिंह, विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिन्दी फ़िल्मों के अभिनेता) दारा सिंह (1928–2012) भारत के विश्व प्रसिद्ध पहलवान, अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। उनका वास्तविक नाम दीदार सिंह रंधावा था। उन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में भारत का नाम विश्वभर में गौरवान्वित किया और लंबे समय तक अपराजित रहे। इसके बाद उन्होंने हिन्दी तथा पंजाबी फ़िल्मों में सफल अभिनय किया। रामानंद सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक ‘रामायण’ में हनुमान की भूमिका निभाकर वे घर-घर में लोकप्रिय हुए। 12 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। भारतीय खेल और सिनेमा जगत में उनके योगदान को आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।
12 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
- 1994 – फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों का निर्वासित जीवन जीने के बाद गाजा पट्टी में आये।
- 1998 – 16वें विश्वकप फ़ुटबाल के फ़ाइनल में फ़्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराया।
- 2001 – भारत और बांग्लादेश अगरतल्ला और ढाका के बीच ‘मैत्री’ बस सेवा प्रारम्भ।
- 2003 – उत्तर और दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत।
- 2005 – मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफ़र्ड ने सन्न्यास लिया।
- 2006 – इस्रायल ने अपने दो सैनिकों के बंधक बनाये जाने के बाद लेबनान पर हमला किया।
12 जुलाई को जन्मे व्यक्ति
- 1982 – अचंत शरत कमल – भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी।
- 1972 – सुंदर पिचाई – भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, जो ‘गूगल खोज’ अनुभाग के सीईओ हैं।
- 1954 – सुलक्षणा पंडित – भारतीय सिनेमा की खूबसूरत तथा प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थीं।
- 1920 – वाई. वी. चंद्रचूड़ – भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।
- 1916 – लुडमिला पावलीचेंको – दूसरे विश्वयुद्ध की वीरांगना महिलाओं में से एक थीं।
- 1909 – बिमल राय – हिन्दी फ़िल्मों के एक महान् फ़िल्म निर्देशक।
- 1895 – दुर्गा प्रसाद खत्री – हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक।
12 जुलाई को हुए निधन
- 2014 – हुल्लड़ मुरादाबादी – भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य कवि थे।
- 2013 – प्राण – हिन्दी फ़िल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता।
- 2012- दारा सिंह, विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिन्दी फ़िल्मों के अभिनेता।
- 2005 – पी. के. वासुदेवन नायर – भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिनका सम्बंध राजनीति दल ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी’ से था।
- 2002 – घनश्यामभाई ओझा – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।
- 1999 – राजेंद्र कुमार – हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता।
- 1982 – विश्वनाथ प्रसाद मिश्र – प्रख्यात साहित्यिक संस्था ‘प्रसाद परिषद’ के भूतपूर्व सभापति।