Ramayana Trailer Postponed Reason: आखिर क्यों टला रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर? किस मुद्दे से हैं इसका नाता; यहां जानें सबकुछ

Ramayana Trailer Launch New Date | Ramayana Trailer Postponed Reason | Ramayana Trailer: आज देश भर में रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होने वाला था, लेकिन ये रिलीज के कुछ घंटो पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह?

Ramayana Trailer Launch New Date | Ramayana Trailer Postponed Reason | Ramayana Trailer: भारतीय सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में शामिल ‘रामायण’ को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. फिल्म का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में पेश किया जाना था, लेकिन लॉन्च से कुछ घंटे पहले निर्माता नमित मल्होत्रा ने इसकी रिलीज टालने का ऐलान कर दिया. हालांकि ये फैसला फैंस के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन निर्माता का कहना है कि फिल्म को दुनिया भर में बड़े लेवल पर पेश करने की तैयारी के चलते ये कदम उठाया गया है.

ट्रेलर रिलीज क्यों टला? (Ramayana Trailer Postponed Reason)

करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और क्रू के लिए ट्रेलर का विशेष प्राइवेट प्रीव्यू आयोजित किया गया था. इसके बाद उम्मीद थी कि ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के दौरान दुनिया के सामने आएगा. लेकिन अब मेकर्स ने इसे ग्लोबल लेवल पर एक नई तारीख पर लॉन्च करने का फैसला लिया है. अभी तारीख और समय का खुलासा नहीं किया गया है.

नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि Sony Pictures Entertainment के साथ साझेदारी के बाद फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर पेश किया जाएगा. उनके अनुसार, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी पौराणिक महाकाव्य को हॉलीवुड फिल्मों की तरह पूरी दुनिया में रिलीज किया जाएगा. उनका मानना है कि इससे विश्वभर के दर्शकों को भारतीय संस्कृति और रामायण की समृद्ध विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.

4,000 करोड़ रुपये के विशाल बजट में तैयार हो रही फिल्म (Ramayana Budget)

‘रामायण’ को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म माना जा रहा है. एक बातचीत के दौरान नमित मल्होत्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले छह से सात सालों से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों भागों को मिलाकर फिल्म का कुल बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर, यानी करीब 4,000 करोड़ रुपये है.

उन्होंने ये भी साफ किया कि इतनी बड़ी लागत के बावजूद निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह योजनाबद्ध और जिम्मेदारी के साथ की जा रही है. उनका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी पौराणिक गाथा को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने भव्य रूप में प्रस्तुत करना है.

ए.आर. रहमान और हंस जिमर की पहली साझेदारी

फिल्म के संगीत को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है. पहली बार भारत के मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान और ऑस्कर विजेता हंस जिमर एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि ‘रामायण’ जैसी ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानी के लिए संगीत तैयार करना दोनों के लिए बड़ी चुनौती है. उनका कहना है कि हर भारतीय इस महाकाव्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए संगीत में परंपरा का सम्मान करते हुए कुछ नया और वैश्विक स्तर का अनुभव देना जरूरी है.

कब रिलीज होगी ‘रामायण’? (Ramayana Release Date)

फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा.

दमदार स्टारकास्ट (Ramayana Starcast)

फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. भव्य विजुअल्स, बड़े बजट और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति के चलते ‘रामायण’ को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है.