Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल में लैंडस्लाइड का कहर जारी, 136 सड़कें बंद, 1000 करोड़ का नुकसान, शिमला में कार पर गिरा पत्थर

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Amit Upadhyay
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Rain Havoc in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। राज्य में करीब 136 सड़कें बंद हैं, जबकि इस मानसून सीजन में लगभग 1000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शिमला में एक बार पर पत्थर गिरने की घटना भी सामने आई है।
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हिमाचल में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है।

Landslide Alert in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में करीब 136 संपर्क सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बारिश और आपदा से इस मानसून सीजन में अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राज्य में अब तक करीब 66 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिमला समेत कई इलाकों में पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग बहाली कार्य में जुटा हुआ है।

शिमला में भूस्खलन, वाहनों पर गिरे पत्थर

राजधानी शिमला में बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शहर के भट्ठाकुफर फल मंडी क्षेत्र में शिव मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर गिरने की घटना हुई। जिस समय पत्थर गिरे, वहां कई वाहन खड़े थे, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। शिमला के टुटू क्षेत्र में भी पत्थर गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।

136 सड़कें बंद, बिजली-पानी की सप्लाई प्रभावित

बारिश और भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर राज्य की सड़क व्यवस्था पर पड़ा है। प्रदेश में करीब 136 संपर्क सड़कें बंद हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। इसके अलावा 64 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। मौसम के कहर का असर 375 पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें सड़कों से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में जुटी हुई हैं।

अब तक 1000 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार अब तक राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं में अब तक 66 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। कई लोग घायल हुए हैं और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसा, हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में अब तक करीब 191 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। जिलेवार आंकड़ों में सिरमौर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। यहां जुलाई में करीब 413 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 26 प्रतिशत ज्यादा है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन हो रहा है।

राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई

बारिश के बीच हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का अलग असर देखने को मिला है। बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग दर्रे में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति क्षेत्र में मौसम के कारण प्रभावित कुछ मार्गों को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जाहलमा नाला मार्ग छोटे और बड़े वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्पेशल सेक्रेटरी पुष्पिंदर राणा ने बताया कि राज्य सरकार ने मानसून शुरू होने से पहले ही तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें की थीं। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ काम किया जा रहा है।