रणवीर कपूर स्टारर 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' ने बुकमायशो पर नया रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने पांचवें दिन सिर्फ एक घंटे के भीतर 1,11,830 टिकट बेचकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है।

Entertainment News: रणवीर कपूर स्टारर ‘रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड’ ने बुकमायशो पर नया रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने पांचवें दिन सिर्फ एक घंटे के भीतर 1,11,830 टिकट बेचकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली की लंबी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए इस फिल्म ने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ और अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के प्रति घंटे की बुकिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

रिकॉर्ड तोड़ टिकटों की बिक्री

दिवाली के बाद टिकटों की बिक्री में अचानक उछाल आ गया। ‘रामायण’ ने भारत में 56.15 करोड़ रुपये की कमाई की और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दिवाली से जुड़े खराब प्रदर्शन के सिलसिले को तोड़ दिया। भारत में चार दिनों की इसकी कुल नेट कमाई 238.85 करोड़ रुपये रही, जबकि दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 499.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह फिल्म चार दिनों में ही 500 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।

‘रामायण’ ने रचा इतिहास

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की बुकमायशो ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार ‘रामायण’ अगस्त 2023 के बाद के रिकॉर्ड्स में ऐसी पहली फिल्म बन गई है, जिसने सोमवार 9 नवंबर को एक घंटे के भीतर 1.10 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं। 1,11,830 टिकटों की इस पीक के साथ यह ‘धुरंधर 2’ (1,09,170 टिकट) और ‘पुष्पा 2’ (1,07,650 टिकट) से आगे निकल गई है। इससे पहले मार्च 2026 में ‘धुरंधर 2’ ने अपनी ओपनिंग डे की बुकिंग के दौरान ‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ दिया था। वहीं ‘रामायण’ ने इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा ‘तत्काल प्रति घंटा मांग’ दर्ज की है।