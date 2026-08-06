Rajpal Yadav Property Auction: राजपाल यादव पर फिर मंडराया संकट, 2 घर होंगे निलाम, जानें पूरा मामला

Rajpal Yadav Property Auction: फिल्म एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बैंक का 16.61 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने पर शाहजहांपुर की दो प्रॉपर्टी नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया है. नीलामी 9 सितंबर से होगी.

Rajpal Yadav Property Auction: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी और आर्थिक मुश्किलों में घिर गए हैं. लंबे समय से चेक बाउंस मामले का सामना कर रहे एक्टर के खिलाफ अब बैंक ने भी सख्त कदम उठाया है. बैंक का दावा है कि करोड़ों रुपये का बकाया लोन अब तक जमा नहीं किया गया है. इसी वजह से शाहजहांपुर स्थित उनकी दो संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

लोन की वसूली के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा ने शाहजहांपुर में राजपाल यादव की दो संपत्तियों पर नीलामी का नोटिस चस्पा कराया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर पर बैंक का करीब 16.61 करोड़ रुपये बकाया है. जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें एक शहर में और दूसरी गांव में स्थित है.

बैंक अधिकारियों ने पूरी की कानूनी प्रक्रिया

बैंक के रिकवरी अधिकारी शाहजहांपुर पहुंचे और नियमों के तहत दोनों प्रॉपर्टी पर नोटिस लगाया. बताया जा रहा है कि इन दोनों संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 3.19 करोड़ रुपये है. बैंक ने जानकारी दी है कि इनकी ऑनलाइन नीलामी 9 सितंबर से शुरू होगी. इसके अलावा, मुंबई में मौजूद कुछ अन्य संपत्तियों पर भी बैंक आगे कार्रवाई कर सकता है.

फिल्म बनाने के लिए लिया था लोन

जानकारी के मुताबिक, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए बैंक से लोन लिया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. इसी मामले से जुड़े चेक बाउंस केस में उन्हें पहले जेल भी जाना पड़ा था.

पत्नी और मां की प्रॉपर्टी भी बनी गारंटी

लोन लेते समय राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटर के तौर पर बैंक के पास रखा था. बैंक के नोटिस के अनुसार, यदि तय समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो इन संपत्तियों की भी नीलामी की जा सकती है. फिलहाल, इस पूरे मामले पर राजपाल यादव की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.