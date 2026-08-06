Tata Nexon Camo Edition लॉन्च, जानें इस नई कार के फीचर्स और कितनी है कीमत

टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV कार नेक्सॉन (Nexon) के लाइनअप का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को उसने नेक्सॉन का 'कैमो एडिशन' लॉन्च किया।

Tata Nexon Camo Edition Launched: टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV कार नेक्सॉन (Nexon) के लाइनअप का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को उसने नेक्सॉन का ‘Camo Edition’ लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह एक लिमिटेड-रन वर्शन है, जिसे भारत में नेक्सॉन के नौ साल पूरे होने और 11 लाख से ज्यादा बिक्री के मौके पर पेश किया गया है।

कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं

टाटा ने इस वेरिएंट में कोई मैकेनिकल बदलाव करने के बजाय, कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और अतिरिक्त इक्विपमेंट जोड़ने पर ध्यान दिया है।

एक्सटीरियर

नेक्सॉन कैमो एडिशन दो नए पेंट फिनिश, मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध है। पहले वाले का रंग ग्रे-ग्रीन जैसा है जो अलग-अलग रोशनी में थोड़ा बदलता रहता है। वहीं, दूसरा ग्रे-सिल्वर शेड का है जो ज्यादा सादा और शांत लगता है। इन रंगों के अलावा, सामने के फेंडर पर लगे कैमो बैज ही इसे अलग दिखाते हैं।

इंटीरियर

इसके केबिन में सामने की सीटों के हेडरेस्ट पर कैमो-थीम वाली परफोरेशन दी गई है। सबसे बड़े बदलाव केबिन के अंदर किए गए हैं। टाटा ने 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एक नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पेश किया है। एक और खास चीज है इंटीग्रेटेड डैशकैम, जो SUV के चार सराउंड-व्यू कैमरों का इस्तेमाल करने में काम करता है। यह लगातार रिकॉर्डिंग कर सकता है, टक्कर होने पर फुटेज को अपने-आप सेव कर सकता है और वीडियो को इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर देखने या स्मार्टफोन पर ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

सनरूफ और इन्फोटेन्मेंट सिस्टम

पैनोरमिक सनरूफ

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा

JBL का 9-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

वायरलेस चार्जर

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

7 फंक्शन्स वाला ADAS

सेफ्टी फीचर्स

6 एयरबैग्स

ESP और ग्लोबल NCAP 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग

भारत NCAP 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग

इंजन ऑप्शन

1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (118bhp और 170Nm)

1.5-लीटर डीजल इंजन (113bhp और 260Nm)

1.2 लीटर टर्बो-CNG यूनिट (99bhp और 170Nm)

गियरबॉक्स

मैनुअल

AMT

ड्यूअल-क्लच ऑटोमैटिक

वेरियंट

Creative,

Creative+ S

Creative+ PS

Fearless+ PS

Fearless+ A PS

Creative वैरिएंट में सबसे ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जबकि टॉप-स्पेक Fearless+ A PS सिर्फ पेट्रोल ड्यूअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है।