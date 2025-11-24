Dharmendra Death News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें

Dharmendra Death News: बॉलीवुड के प्रतिष्ठित ‘ही-मैन’, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। इस दिग्गज अभिनेता ने 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। ध्रमेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। फिर उन्हें घर ले जाया गया था। घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था।

31 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती

धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती रिपोर्टों में उन्हें साँस लेने में तकलीफ़ होने की बात कही गई थी, लेकिन परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह नियमित जाँच के लिए गए थे। 89 साल की उम्र में, जाँच के लिए लगातार यात्रा करना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अस्पताल में ही रहकर सभी ज़रूरी काम एक साथ करवाने का फैसला किया।

अपना 90वाँ जन्मदिन मनाने वाले थे

8 दिसंबर को सुपरस्टार का 90वाँ जन्मदिन था। 8 दिसंबर, 1935 को लुधियाना ज़िले (पंजाब) के नसराली गाँव में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम केवल कृष्ण देओल था। उनका बचपन साहनेवाल गाँव में बीता, जहाँ उनके पिता स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य थे।

19 साल की उम्र में शादी, छह बच्चों के पिता

धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने से बहुत पहले, 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी। उनके चार बच्चे हुए—सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता।

बाद में, अभिनेत्री हेमा मालिनी उनके जीवन में आईं। उनकी शादी ने उस समय काफी विवाद पैदा किया था, और ऐसी अफवाहें फैलीं कि इस जोड़े ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। बाद में धर्मेंद्र ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि वह हिंदू बने रहेंगे और आर्य समाज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियाँ हुईं—ईशा देओल और अहाना देओल।

‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से ‘ही-मैन’ बनने तक

धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से बॉलीवुड में कदम रखा। 60 के दशक के मध्य में उन्हें इन फिल्मों से अपार लोकप्रियता मिली:

आई मिलन की बेला

फूल और पत्थर

आये दिन बहार के

मीना कुमारी के साथ ‘फूल और पत्थर’ (1966) ने उन्हें राष्ट्रीय सनसनी बना दिया। उनके मर्दाना व्यक्तित्व और सशक्त स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें ‘भारतीय सिनेमा का ही-मैन’ की उपाधि दिलाई।

6 दशकों और 300 से अधिक फिल्मों का करियर

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में कुछ सबसे बड़ी हिट फ़िल्में दीं, जिनमें शामिल हैं:

शोले

मेरा गांव मेरा देश

सीता और गीता

यादों की बारात

चुपके चुपके

द बर्निंग ट्रेन

दिल्लगी

राजा जानी

नया ज़माना

धरम वीर

गुलामी

…और भी कई।

उनके नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी है। अकेले 1987 में, उन्होंने लगातार सात हिट और एक ही साल में नौ सफल फ़िल्में दीं।

अपने बाद के वर्षों में भी चमकते रहे

2000 और 2010 के दशक में, उन्होंने इन फ़िल्मों से फिर से दिल जीत लिया:

प्यार किया तो डरना क्या

लाइफ इन अ… मेट्रो

अपने

जॉनी गद्दार

यमला पगला दीवाना

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया

हालाँकि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत—उनकी फ़िल्में, उनका आकर्षण, उनकी कहानियाँ—उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी।

