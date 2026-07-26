हरियाणवी गानों की फैन निकलीं पाकिस्तान की महिला पुलिस अफसर, वर्दी में बनाई रील्स, भारत में हो रहीं खूब वायरल

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉ. अनूश मसूद चौधरी हरियाणवी और पंजाबी गानों पर रील्स बनाती हैं. उनके वीडियो भारत में भी वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनके म्यूजिक प्रेम की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Pakistan Viral Video: भारतीय गानों की लोकप्रियता अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गई है. बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक के साथ-साथ हरियाणवी गाने भी विदेशों में खूब सुने जा रहे हैं. इसका एक दिलचस्प उदाहरण पाकिस्तान की वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी डॉ. अनूश मसूद चौधरी हैं. वो अपनी पुलिस की वर्दी में हरियाणवी गानों पर रील्स बनाती हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. उनके वीडियो भारत में भी तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उनके इस अंदाज की खूब चर्चा कर रहे हैं.

हरियाणवी गानों पर बनाई कई रील्स

डॉ. अनूश मसूद चौधरी ने कई मशहूर हरियाणवी गानों पर रील्स बनाई हैं. वो समय-समय पर इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती रहती हैं. उनकी रील्स में ढांडा न्योलीवाला का ‘रशियन बंधाना’, राजू पंजाबी का ‘चौधर पूरी जाट की’, खासा आला चाहर का ‘जय वीरू’ और सुमित गोस्वामी का ‘टोरा’ जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं. उनके वीडियो को भारत के लोग भी खूब देख रहे हैं और हरियाणवी म्यूजिक की बढ़ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं.

पंजाबी गानों की भी हैं शौकीन

हरियाणवी गानों के अलावा डॉ. अनूश को पंजाबी म्यूजिक भी काफी पसंद है. उन्होंने सिद्धू मूसेवाला, आर-नैत, एमी विर्क और गुर सिद्धू के कई गानों पर भी रील्स बनाई हैं. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखने से पता चलता है कि उन्हें भारतीय गानों पर वीडियो बनाना पसंद है. यही वजह है कि उनके वीडियो भारत में भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लाखों लोग करते हैं फॉलो

डॉ. अनूश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. जानकारी के मुताबिक, उनके फेसबुक अकाउंट पर करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं. वो सिर्फ गानों पर रील्स ही नहीं बनातीं, बल्कि अपने काम, सामाजिक गतिविधियों और निजी जीवन से जुड़ी बातें भी लोगों के साथ साझा करती रहती हैं. हालांकि, हरियाणवी गानों पर बने उनके वीडियो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

ये देखें वायरल वीडियो – https://www.instagram.com/reels/DQbbxl0kshe/

डॉक्टर से बनीं पुलिस अफसर

डॉ. अनूश मसूद चौधरी का करियर भी काफी प्रेरणादायक माना जाता है. उन्होंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और मेडिसिन में गोल्ड मेडल भी हासिल किया. इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर बनने के बजाय सिविल सेवा का रास्ता चुना. परीक्षा पास करने के बाद वो पाकिस्तान पुलिस में अधिकारी बनीं और कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं. साल 2018 में वो खैबर पख्तूनख्वा की पहली महिला एसएसपी बनीं. फिलहाल वह पाकिस्तान के पंजाब एलीट पुलिस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

डॉ. अनूश की हरियाणवी और भारतीय पंजाबी गानों पर बनी रील्स भारत में भी तेजी से देखी जा रही हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग उनके वीडियो की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि भारतीय संगीत की लोकप्रियता अब सीमाओं से आगे निकल चुकी है, जबकि कई लोग इसे संगीत के प्रति उनके प्यार की मिसाल मान रहे हैं.