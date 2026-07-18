Pakistan Enters Miss World: ब्यूटी पेजेंट से दूरी अब खत्म! Miss World में पहली बार उतरेगा पाकिस्तान, फैसले ने छेड़ी नई बहस

Pakistan Enters Miss World: पाकिस्तान मिस वर्ल्ड पेजेंट में पहली बार ऑफिशियली हिस्सा लेने वाला है, जो इस कॉम्पिटिशन के दशकों पुराने इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा।

Pakistan Enters Miss World: पाकिस्तान पहली बार मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में ऑफिशियली एंट्री करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने की तैयारी कर रहा है। 24 साल की अनिका जमाल इकबाल, जिन्हें अन्निका मेराज के नाम से भी जाना जाता है, को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया है और उम्मीद है की जा रही है कि वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल पेजेंट में देश को रिप्रेजेंट करेंगी।

हालांकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाओं ने पहले भी दूसरे इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया है, लेकिन मिस वर्ल्ड में देश के कथित डेब्यू ने एक बड़ी बातचीत शुरू कर दी है। क्या यह पाकिस्तान के पेजेंट के सफर में सिर्फ एक नया चैप्टर है, या यह महिलाओं, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन और मॉडर्न कल्चर के प्रति बदलते नजरिए को दिखाता है?

1951 के बाद से मिस वर्ल्ड कैसे बदली है?

मिस वर्ल्ड सबसे पुराने इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में से एक है, जो 1951 से शुरू हुआ था। इसे ब्रिटेन में एरिक मॉर्ले ने शुरू किया था और शुरू में यह फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन के हिस्से के तौर पर शुरू हुआ था।

स्वीडन की किकी हाकनसन पहली विनर बनीं। अपने शुरुआती सालों में इस कॉम्पिटिशन में फिजिकल अपीयरेंस और ग्लैमर पर बहुत ज़्यादा फोकस था, जिससे इसे बहुत पॉपुलैरिटी और क्रिटिसिज़म दोनों मिले।

हालांकि, दशकों में, यह पेजेंट काफी बदल गया। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफ़िकेशन मानने की क्रिटिसिज़म के बाद, मिस वर्ल्ड ने धीरे-धीरे अपना फोकस कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़ाया।

आज, कंटेस्टेंट्स को पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टैलेंट, सोशल अवेयरनेस और पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालने की उनकी काबिलियत जैसी क्वालिटीज़ के आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है।

‘ब्यूटी विद अ पर्पस’ ने पेजेंट की आइडेंटिटी बदल दी

मॉडर्न मिस वर्ल्ड के सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स में से एक इसका “ब्यूटी विद अ पर्पस” इनिशिएटिव है। कंटेस्टेंट्स को एजुकेशन, हेल्थकेयर, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करने वाले मीनिंगफुल सोशल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है।

इन इनिशिएटिव्स ने पेजेंट की इमेज को ट्रेडिशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट से एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदलने में मदद की है जहाँ कंटेस्टेंट ह्यूमनिटेरियन कॉज़ और सोशल चेंज को हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरव्यू, टैलेंट कॉम्पिटिशन और दूसरे चैलेंजेस सहित अलग-अलग राउंड्स में कंटेस्टेंट्स को फिजिकल अपीयरेंस से परे स्किल्स के आधार पर भी इवैल्यूएट किया जाता है।

मिस वर्ल्ड में किन देशों का दबदबा रहा है?

मिस वर्ल्ड में कई देशों ने मज़बूत रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें भारत और वेनेज़ुएला ऐतिहासिक रूप से इसके सबसे सफल पार्टिसिपेंट्स में शामिल हैं। उनकी सफलता को अक्सर अच्छी तरह से डेवलप किए गए नेशनल पेजेंट सिस्टम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मीडिया में मज़बूत एक्सपोज़र और ऐसे कंटेस्टेंट से जोड़ा गया है

जो स्टेज प्रेज़ेंस को कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल इनिशिएटिव्स के साथ मिलाते हैं। वेनेज़ुएला, खास तौर पर, अपने बहुत ऑर्गनाइज़्ड ब्यूटी-पेजेंट कल्चर के लिए मशहूर है, जबकि भारत के विजेताओं ने अक्सर एंटरटेनमेंट, फिलैंथ्रॉपी और इंटरनेशनल एडवोकेसी में सफल करियर बनाया है।

मिस वर्ल्ड ने भारत की ग्लोबल इमेज कैसे बदली

मिस वर्ल्ड में भारत के सफ़र ने देश की ग्लोबल कल्चरल प्रेज़ेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 1966 में रीता फारिया की ऐतिहासिक जीत ने उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली एशियाई महिला बना दिया। दशकों बाद, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा जैसी विजेता इंटरनेशनल लेवल पर जानी-मानी हस्तियां बन गईं।

उनकी सफलता ने भारतीय महिलाओं को ग्लोबल स्टेज पर कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और बोलने में माहिर लोगों के तौर पर पेश करने में मदद की, साथ ही सिनेमा, फैशन, ग्लोबल ब्रांड्स और ह्यूमनिटेरियन इनिशिएटिव्स में करियर के दरवाज़े भी खोले। इसलिए, भारत की मज़बूत पेजेंट विरासत दुनिया भर में उसकी कल्चरल सॉफ्ट पावर का एक अहम हिस्सा बन गई है।

कुछ देश ब्यूटी पेजेंट से दूर क्यों रहे हैं?

कपड़ों, पब्लिक प्रेजेंटेशन और पारंपरिक ब्यूटी स्टैंडर्ड से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक चिंताओं की वजह से, ब्यूटी पेजेंट को पहले भी कई कंजर्वेटिव समाजों में विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ऐसे कॉम्पिटिशन महिलाओं को ऑब्जेक्ट बनाते हैं,

जबकि सपोर्टर्स का तर्क है कि मॉडर्न पेजेंट लीडरशिप, एडवोकेसी और सोशल कारणों के लिए तेज़ी से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इन अलग-अलग विचारों ने दशकों से इंटरनेशनल ब्यूटी कॉम्पिटिशन को कल्चरल बहस के सेंटर में रखा है।

पाकिस्तान की मिस वर्ल्ड एंट्री का क्या मतलब हो सकता है?

पाकिस्तान की रिपोर्ट की गई पहली ऑफिशियल हिस्सेदारी किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सिर्फ़ एक और एंट्री से कहीं ज़्यादा हो सकती है। यह युवा पीढ़ी की बढ़ती ख्वाहिशों को दिखा सकता है जो ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर, प्रोफेशनल मौके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं।

अनिका जमाल इकबाल की बच्चों के अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा जैसे मुद्दों के लिए रिपोर्ट की गई एडवोकेसी भी मिस वर्ल्ड के सोशल इम्पैक्ट पर बड़े ज़ोर से मेल खा सकती है। हालांकि, सिर्फ़ एक पेजेंट एंट्री से देश भर में सामाजिक सोच में बदलाव नहीं आ सकता। पाकिस्तान एक अलग-अलग तरह का समाज है, जिसमें प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव, दोनों तरह के नज़रिए हैं, जिसका मतलब है कि इस डेवलपमेंट से सपोर्ट के साथ-साथ बहस भी हो सकती है।

ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के लिए एक नया चैप्टर?

पाकिस्तान का हिस्सा लेना इस बात में एक नया चैप्टर खोल सकता है कि देश इंटरनेशनल कल्चरल प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ता है। सिर्फ़ ग्लैमर पर फोकस करने के बजाय, मॉडर्न मिस वर्ल्ड फॉर्मेट कंटेस्टेंट को ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपने कल्चर, सोशल इनिशिएटिव और पर्सनल विज़न को हाईलाइट करने का मौका देता है।

यह डेब्यू आखिरकार एक बड़े बदलाव का संकेत देता है या नहीं, यह देखना बाकी है, लेकिन इसने निश्चित रूप से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन, बदलते सोशल नज़रिए और वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी के बारे में एक नई बातचीत शुरू की है।