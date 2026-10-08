Nana Patekar Death: नाना पाटेकर ने मौत से पहले दोस्त को भेजा मैसेज, 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में हुए थे शामिल

Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर के निधन से पहले की घटनाओं से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। अभिनेता ने तड़के करीब 3:30 बजे अपने एक दोस्त को तबीयत खराब होने का मैसेज किया था। निधन से चार दिन पहले वह गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे।

Nana Patekar Dies at 75: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में गुरुवार सुबह निधन हो गया। उनके अचानक निधन से फिल्म जगत सदमे में है। 75 वर्षीय अभिनेता ने गुरुवार तड़के गोवा के डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में आखिरी सांस ली। निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को मैसेज भेजकर तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दी थी। नाना पाटेकर को उनके अपार्टमेंट में बेहोशी की हालत में पाया गया था। मणिपाल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शेखर सालकर के अनुसार उनकी हालत की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल टीम को उनके घर भेजा गया। इलाज की प्रक्रिया एंबुलेंस में ही शुरू कर दी गई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

रात 3:30 बजे दोस्त को किया था मैसेज

नाना पाटेकर ने गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके दोस्त ने करीब 4 बजे संदेश देखा और तुरंत अभिनेता के डोना पाउला स्थित अपार्टमेंट पहुंचे। उस समय नाना पाटेकर अपने केयरटेकर के साथ रह रहे थे। दोस्त के पहुंचने के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल से संपर्क किया गया और मेडिकल टीम को उनके घर भेजा गया। अपार्टमेंट अस्पताल से कुछ ही मिनट की दूरी पर था, जिसके कारण उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकी।

4 दिन पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे

नाना पाटेकर के निधन से जुड़ी एक और जानकारी ने उनके प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। अभिनेता 4 अक्टूबर को गोवा के डोना पाउला में आयोजित सम्राट क्लब इंटरनेशनल के स्थापना समारोह में शामिल हुए थे। यह उनका आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां उन्होंने सफेद कुर्ता और सफेद गमछा/स्कार्फ पहना था और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया था। इस कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाना पाटेकर लोगों को संबोधित करते दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया और जीवन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति भूमिका पर बात की।

कार्यक्रम में कही थी जीवन को लेकर बड़ी बात

4 अक्टूबर के कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने जीवन की अनिश्चितता का जिक्र करते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को एक दिन जाना है और उन्हें खुद नहीं पता कि वह अगले दिन मौजूद होंगे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि वह अपने जीवन में वह सब कर पा रहा है या नहीं, जो वह करना चाहता है। निधन से कुछ ही दिन पहले कही गई उनकी ये बातें अब उनके प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। कार्यक्रम में वह सामान्य रूप से लोगों के बीच मौजूद थे और उन्होंने काफी देर तक अपनी बात रखी थी।

आखिरी दिनों तक फिल्मों में रहे सक्रिय

उम्र के इस पड़ाव पर भी नाना पाटेकर फिल्मों में सक्रिय थे। उन्होंने हाल के वर्षों में भी कई फिल्मों में काम किया। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी अलग संवाद अदायगी, तीखे अभिनय और किरदारों में गहराई के लिए भी रही। नाना पाटेकर का अचानक निधन भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है। फिलहाल अस्पताल और प्रशासन की ओर से की जा रही औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही उनके निधन की चिकित्सकीय वजह को लेकर अंतिम जानकारी सामने आएगी।

राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अभिनेता के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा ने अभिनय और संवेदनशीलता का एक बड़ा चेहरा खो दिया है। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की गई है। नाना पाटेकर का हिंदी और मराठी सिनेमा में चार दशक से अधिक लंबा करियर रहा और ‘क्रांतिवीर’, ‘परिंदा’, ‘नटसम्राट’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।