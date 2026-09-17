Mirzapur The Movie B0C Day 13: कमाई में आई गिरावट, फिर भी 300 करोड़ के बेहद करीब, जानें कलेक्शन

Mirzapur: The Movie Box Office Collection Day 13: मिर्जापुर द मूवी का नेट कलेक्शन 199.45 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 286.64 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

Mirzapur: The Movie Box Office Collection Day 13: मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. सीरीज की जबरदस्त लोकप्रियता का फायदा फिल्म को सिनेमाघरों में भी मिलता नजर आ रहा है. हालांकि क्राइम, एक्शन और थ्रिलर फिल्मों की ऑडियंस सीमित मानी जाती है, लेकिन पिछले कई वर्षों में ‘मिर्जापुर’ ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग तैयार की है.

13वें दिन कितनी हुई कमाई?

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 13वें दिन 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हुआ. यह रिलीज के बाद किसी एक दिन की अब तक की सबसे कम कमाई है. हालांकि वीकेंड में कलेक्शन में उछाल आने की उम्मीद है.

13 दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन 199.45 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस तरह फिल्म अब 200 करोड़ रुपये के आंकड़े से महज कुछ ही दूरी पर है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 237.64 करोड़ रुपये बताया गया है.

300 करोड़ के करीब पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा फिल्म को विदेशी बाजार से भी ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिली है. ‘मिर्जापुर द मूवी’ का ओवरसीज कलेक्शन अब तक 49 करोड़ रुपये रहा है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 286.64 करोड़ रुपये हो गया है. यानी फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब के करीब पहुंच सकती है.

हनुमान अंश से मिल रही टक्कर

फिल्म की कमाई के बीच Hanuman Ansh से मिल रही प्रतिस्पर्धा भी चर्चा में है. इसके बावजूद ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई का स्तर बनाए रखा है. मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में फिल्म के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

स्टार कास्ट ने बढ़ाया उत्साह

फिल्म की सफलता में इसकी लोकप्रिय कास्टिंग भी अहम भूमिका निभा रही है. मुन्ना भैया की वापसी ने दर्शकों का ध्यान खींचा है, जबकि गुड्डू भैया और कालीन भैया के किरदार भी कहानी का प्रमुख हिस्सा हैं. इसके अलावा सोनल चौहान, रवि किशन और जितेंद्र कुमार की मौजूदगी ने फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाई है.

अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद 400 करोड़ रुपये तक पहुंच पाती है या नहीं.