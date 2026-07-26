Lock Upp 2 में मची हलचल, वापस लौटेंगे ये दो दमदार कंटेस्टेंट्स! इनका कटेगा पत्ता

Lock Upp 2: 'लॉक Upp 2' को लेकर नए स्पॉइलर्स सामने आए हैं. दावा है कि हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत सोल्जर्स बनकर शो में वापसी करेंगे. अगर ऐसा होता है, तो दो कंटेस्टेंट्स के एलिमिनेट होने की संभावना है.

Lock Upp 2: एकता कपूर का रियलिटी शो ‘लॉक Upp 2’ हर नए एपिसोड के साथ लोगों को नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में शो से योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्पॉइलर्स ने फैंस की उत्सुकता फिर बढ़ा दी है. चर्चा है कि दोनों की शो में दोबारा एंट्री हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल सकता है और मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा.

शो के नए एपिसोड से पहले ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो और क्लिप्स सामने आ रहे हैं. इन स्पॉइलर्स में दावा किया जा रहा है कि हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत इस बार सोल्जर्स के रूप में शो में वापसी करेंगे. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

प्रोमो में दिखे दो नकाबपोश सोल्जर्स

लेटेस्ट प्रोमो में दो नकाबपोश सोल्जर्स घर में एंट्री करते नजर आते हैं. उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए रितेश देशमुख कहते हैं कि ये कंटेस्टेंट्स को सुरक्षित महसूस कराने नहीं, बल्कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने आए हैं. इसके बाद दोनों अपना मास्क हटाने की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रोमो में उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता.

ये देखें वीडियो- https://x.com/digital_newshub/status/2081042742231318797?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2081042742231318797%7Ctwgr%5E3e4d4f33b03346ce50b2a87d5a1a04db75dc2e9e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv9hindi.com%2Fentertainment%2Fott%2Flock-upp-2-spoiler-harshad-chopda-and-yogesh-rawat-may-return-to-show-two-contestants-face-eviction-3861422.html

क्या बाहर होंगे दो कंटेस्टेंट्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मास्क के पीछे हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत ही हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग टास्क में धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला को चुनौती देंगे. अगर हर्षद और योगेश इन टास्क में जीत जाते हैं, तो धीरज और सूफी को शो से बाहर होना पड़ सकता है.

फिलहाल ये जानकारी सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्पॉइलर्स और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है. शो के मेकर्स या चैनल की ओर से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलता है.