Panipat News: पानीपत में डॉक्टर्स की लापरवाही, एक्सीडेंट में टूटा पैर, कर दिया हार्ट का आपरेशन ! महिला की मौत के बाद हंगामा

Medical Negligence in Panipat: हरियाणा के पानीपत में सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला का पैर टूटने के बावजूद डॉक्टरों ने उसके दिल में स्टेंट डाल दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया।

Panipat Medical Negligence Case: हरियाणा के पानीपत से इलाज में लापरवाही का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पानीपत के जीटी रोड स्थित पार्क अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार महिला के पैर की हड्डी टूटने के कारण उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने पैर की चोट का इलाज करने के बजाय उसके हार्ट में स्टेंट डालने का फैसला लिया। आरोप है कि इस प्रक्रिया के लिए परिवार से कोई अनुमति नहीं ली गई और सहमति पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए। उनका दावा है कि महिला को हड्डी के फ्रैक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल ने उसके बजाय हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई।

परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब महिला सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने के कारण अस्पताल पहुंची थी, तो हार्ट से जुड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिलहाल इस संबंध में अस्पताल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही, मिलीभगत और धमकाने तक के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन्हें संतोषजनक जवाब देने के बजाय दबाव बनाने की कोशिश की गई। यह मामला एक बार फिर निजी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत

पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की लिखित शिकायत थाना सेक्टर-29 पुलिस को दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और उपचार प्रक्रिया की जांच की जाएगी। अगर जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि महिला की मौत किसी मेडिकल कारण से हुई या फिर इलाज में लापरवाही इसकी वजह बनी।

रोहतक से भी सामने आया था ऐसा मामला

रोहतक से भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला सामने आता था। रोहतक के सनसिटी स्थित एक निजी अस्पताल में एक युवक के दाएं कूल्हे में परेशानी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बाएं कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया था। पीड़ित संदीप की पत्नी हेमलता का आरोप लगाया था कि 11 जुलाई को बिजली के पोल से गिरने के कारण संदीप के दाएं कूल्हे, पसलियों और लीवर में गंभीर चोटें आई थीं। जांच रिपोर्ट और एक्स-रे में दाएं कूल्हे में चोट की पुष्टि होने के बावजूद 18 जुलाई को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान गलती से बाएं कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया, जबकि वह पूरी तरह स्वस्थ था।

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी भी उनके समर्थन में शामिल हुए। हेमलता का आरोप है कि डॉक्टर अब अपनी गलती छिपाने के लिए बाएं कूल्हे में मामूली फ्रैक्चर होने की बात कह रहे हैं, जबकि उन्हें पहले कभी इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि इस लापरवाही के कारण संदीप के दोनों पैरों पर गंभीर असर पड़ा है।