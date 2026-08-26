कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर बवाल, GIVA ने उठाया बड़ा कदम; किया ऐसा काम

Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad Controversy: ज्वेलरी ब्रांड GIVA ने एक्ट्रेस कृति सेनन को लेकर बनाया गया अपना रक्षाबंधन विज्ञापन सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बीच हटा दिया है. विज्ञापन में कृति के पहनावे और एक कुत्ते को राखी बांधने को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए थे. ये फैसला कृति सेनन द्वारा अपने आलोचकों को जवाब दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया.
कृति सेनन के पहनावे पर मचा बवाल
विज्ञापन जारी होने के बाद कृति सेनन के कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कृति की आलोचना करते हुए उन पर “बिकिनी में राखी बांधने” का आरोप लगाया. कंगना की पोस्ट के कुछ घंटे बाद कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा बयान शेयर किया.
कृति ने लिखा, ‘त्योहारों का सार उन कपड़ों में नहीं है जो आप पहनते हैं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं के महत्व में है, जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं…’
उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर होने वाली लगातार सामाजिक टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?? पारंपरिक फैशन सालों के दौरान विकसित हुआ है, लेकिन आज भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है!! संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, उसकी गर्दन की गहराई में नहीं!’
कुत्ते को राखी बांधने पर भी सवाल
विज्ञापन में कुत्ते को राखी बांधने पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. कृति ने इसका जवाब देते हुए कहा, “रक्षाबंधन सुरक्षा और रक्षा के बंधन का त्योहार है. मेरी बहन और मैं एक-दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की उतनी ही रक्षा कर सकते हैं, जितनी एक भाई कर सकता है. हम एक-दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. और हमारे लिए यह प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों तक भी पहुंचता है! आखिरकार, वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं.”
नुपुर सेनन ने कंगना को दिया जवाब
विवाद बढ़ने के बाद कृति की बहन नुपुर सेनन ने भी प्रतिक्रिया दी. कृति की पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कंगना रनौत से कहा, “जरा सोचिए, किसी दूसरी महिला के अपने पहनावे को लेकर आपत्ति करने की वजह से आप इतनी परेशान हैं. सम्मानपूर्वक कहूंगी, अपनी सोच विकसित कीजिए.. और हां, राखी मैंने ही बंधवाई थी. अगर मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, तो आपको क्यों है?”
राहुल गांधी ने भी किया कृति का समर्थन
विवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए और उन्होंने कृति सेनन का समर्थन किया. उन्होंने लिखा, ‘एक महिला क्या पहनती है, वह क्या करती है और कहां जाती है- यह उसकी अपनी पसंद है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें.’ इसके साथ उन्होंने #SmashThePatriarchy हैशटैग का इस्तेमाल किया.
भारी विवाद के बाद GIVA ने हटाया विज्ञापन
जहां कृति सेनन को कई लोगों का समर्थन मिला, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने GIVA पर हिंदू त्योहार को हल्के में लेने का आरोप भी लगाया. लगातार बढ़ती आलोचना और सोशल मीडिया बहस के बीच GIVA ने रक्षाबंधन से जुड़े इस विज्ञापन को हटा दिया.