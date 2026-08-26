Gurugram Cyber Scam: गुरुग्राम में 13 करोड़ की साइबर ठगी जांच में बड़ा खुलासा, टेलीग्राम नेटवर्क से जुड़े 5 अरेस्ट

Gurugram Cyber Crime News: गुरुग्राम में निवेश के नाम पर हुई 13.80 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जांच में विदेशी साइबर नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए विदेश में बैठे चीनी साइबर ठगों के संपर्क में थे।

Gurugram Cyber Scam News: गुरुग्राम में निवेश के नाम पर हुई 13.80 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जांच अब विदेशी साइबर नेटवर्क तक पहुंचती दिखाई दे रही है। स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट, सेक्टर-56 ने मामले में बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए विदेश में बैठे साइबर ठगों के संपर्क में थे और ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से आगे ट्रांसफर कराने में मदद करते थे। पुलिस ने 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों में उत्तर-पश्चिम दिल्ली के स्वरूप विहार एक्सटेंशन, कादीपुर निवासी नीरज, आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र के गांव गोमाडीह निवासी सूरज सरोज और जयपुर निवासी सुरजीत उर्फ मानस, प्रशांत शर्मा तथा तेज प्रताप सिंह शेखावत शामिल हैं। पुलिस ने सूरज और सुरजीत को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं, अन्य आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में अब तक कुल 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

टेलीग्राम के जरिए विदेशी नेटवर्क से संपर्क

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुरजीत कुमार उर्फ मानस को टेलीग्राम पर ‘जाय’ नामक व्यक्ति ने अलग-अलग ग्रुपों में जोड़ा था। आरोप है कि इन ग्रुपों में वह बैंक खातों से जुड़ी जानकारी शेयर करता था। बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदले उसे क्रिप्टोकरेंसी और बाइनेंस के जरिए भुगतान किया जाता था। इसके बाद सुरजीत अपने साथियों सूरज सरोज, प्रशांत शर्मा और तेज प्रताप सिंह शेखावत के साथ मिलकर साइबर ठगी नेटवर्क को बैंक खाते उपलब्ध कराता था।

बैंक खाते भी बने ठगी के पैसे का रास्ता

पुलिस की जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम में से करीब पांच लाख रुपये गुप्ता इंडस्ट्रीज के एक चालू खाते में पहुंचे थे। जांच के मुताबिक इस खाते को पहले करीब 50 हजार रुपये में हासिल किया गया था। बाद में यही खाता 60 हजार और फिर 90 हजार रुपये में आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया। ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम को प्राप्त करने और फिर उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस अब इस पूरी बैंकिंग ट्रेल को खंगाल रही है।

मोबाइल और डिजिटल सबूतों की जांच

गिरफ्तार आरोपितों से मिले छह मोबाइल फोन जांच का अहम हिस्सा हैं। पुलिस इनकी तकनीकी जांच के जरिए टेलीग्राम ग्रुप, संदिग्ध संपर्कों, चैट और लेनदेन से जुड़ी डिजिटल जानकारी जुटाने में लगी है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी और बाइनेंस के जरिए हुए भुगतान की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और ठगी की रकम किन-किन खातों और डिजिटल माध्यमों से होकर आगे पहुंची।

विदेशी साइबर नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश

13.80 करोड़ रुपये की इस साइबर ठगी की जांच अब केवल स्थानीय बैंक खातों तक सीमित नहीं रह गई है। पुलिस चीनी साइबर नेटवर्क से जुड़े संपर्कों और टेलीग्राम चैनलों की भी पड़ताल कर रही है। जांच का फोकस बैंक खातों की पूरी श्रृंखला, टेलीग्राम पर आरोपितों के संपर्क, क्रिप्टो भुगतान और विदेशी नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करने पर है। पुलिस को उम्मीद है कि डिजिटल और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच बनाई जा सकेगी।