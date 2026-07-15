Kriti Sanon Dating Rumours: स्टेडियम में कबीर बहिया के साथ स्पॉट हुईं कृति सेनन, गॉर्जियस लुक पर थम गईं सबकी निगाहें

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Mohit Saini
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Kriti Sanon Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के डेटिंग की अफवाहें एक बार फिर तेज हो गई हैं, जब उन्हें बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया बनाम इंग्लैंड के पहले ODI मैच में अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ एन्जॉय करते देखा गया।
Kriti Sanon Dating Rumours: स्टेडियम में कबीर बहिया के साथ स्पॉट हुईं कृति सेनन, गॉर्जियस लुक पर थम गईं सबकी निगाहें
Kriti Sanon Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के डेटिंग की अफवाहें एक बार फिर तेज हो गई हैं।

Kriti Sanon Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर सुर्खियों में हैं न सिर्फ अपने काम के लिए बल्कि UK के बिज़नेसमैन कबीर बाहिया के साथ अपने कथित रिलेशनशिप के लिए भी। एक्ट्रेस हाल ही में बर्मिंघम के मशहूर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले ODI में शामिल हुईं जहाँ उन्हें कबीर के साथ मैच का मज़ा लेते देखा गया जिससे उनके रिलेशनशिप के बारे में अटकलें फिर से शुरू हो गईं।

हालांकि न तो कृति और न ही कबीर ने पब्लिकली अपने रोमांस को कन्फर्म किया है लेकिन दोनों की लेटेस्ट अपीयरेंस ने फैंस का ध्यान खींचा है। कबीर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें वह, कृति और एक करीबी दोस्त एक साथ गेम का मज़ा लेते हुए दिख रहे हैं।

इसके तुरंत बाद कृति ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेडियम से कई तस्वीरें पोस्ट कीं जिससे फैंस को उनके स्टाइलिश मैच-डे लुक की झलक मिली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गईं और कई यूज़र्स एक बार फिर दोनों के कथित रिलेशनशिप पर चर्चा करने लगे।

Kriti Sanon Dating Rumours

कबीर बाहिया कौन हैं?

जब से उनका नाम कृति सेनन के साथ जुड़ा है फैंस कबीर बाहिया के बारे में और जानने के लिए बेताब हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह यूनाइटेड किंगडम में एक जाने-माने बिजनेस फैमिली से हैं। उन्होंने कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले इंग्लैंड के एक जाने-माने बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। कहा जाता है कि कबीर ने वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड शुरू किया था और वह एक ऐसे परिवार से हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके पिता कुलजिंदर बाहिया, कथित तौर पर UK की जानी-मानी ट्रैवल कंपनी साउथॉल ट्रैवल के मालिक हैं।

कृति के जन्मदिन के बाद डेटिंग की अफवाहें शुरू हुईं

कृति और कबीर के रिश्ते की अटकलों ने सबसे पहले एक्ट्रेस के 34वें जन्मदिन के जश्न के दौरान जोर पकड़ा। तब से  दोनों को अक्सर अलग-अलग इवेंट्स में एक साथ देखा गया है जिससे रोमांस की अफवाहें और तेज हो गई हैं। यह चर्चा तब और तेज हो गई

जब कबीर कृति की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन से जुड़ी एक फैमिली वेडिंग में शामिल हुए, जहाँ उन्हें एक्ट्रेस के परिवार के सदस्यों के साथ करीब से बातचीत करते देखा गया। हालांकि कृति सनोन और कबीर बाहिया अपने रिश्ते के बारे में चुप हैं, लेकिन हर बार साथ में पब्लिक में दिखना डेटिंग की अफवाहों को और हवा देता है, जिससे फैंस उनके रिश्ते के असली रूप के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं।

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