Important Historical Events of 16 July : जानिए 16 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं By Sandeep Singh - 8

Important Historical Events of 16 July (1984, कैटरीना कैफ ,बॉलीवुड अभिनेत्री) आज समाज नेटवर्क। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ था। वे हिंदी फिल्म उद्योग (बॉलीवुड) की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और बाद में फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। अपनी सुंदरता, मेहनत और अभिनय के कारण उन्होंने दर्शकों के बीच विशेष पहचान बनाई। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में उनका नाम शामिल है।