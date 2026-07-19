Katrina Kaif son Vihaan: बेटे Vihaan संग मस्ती करती दिखीं Katrina Kaif, पहली बार दिखाई लाडले की झलक

Katrina Kaif son Vihaan: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने फैंस को एक माँ के तौर पर अपनी ज़िंदगी की प्यारी झलक दिखाई है। एक्ट्रेस जिन्होंने कथित तौर पर 2025 में पति विक्की कौशल के साथ अपने बेटे विहान का स्वागत किया था ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए प्यारे पलों की कई तस्वीरें शेयर कीं। यह पहली बार है जब उन्होंने अपने नन्हे बच्चे की ऐसी खास झलकियां पोस्ट की हैं।
अपने बेटे के साथ खेलने से लेकर उस पर प्यार लुटाने तक, कैटरीना की लेटेस्ट पोस्ट में माँ-बेटे के कुछ अनमोल पल कैद हैं। तस्वीरों में विक्की कौशल भी नज़र आ रहे हैं, जिससे यह पोस्ट इस स्टार कपल के फैंस के लिए और भी खास हो गई है।
कैटरीना कैफ ने बेटे विहान के साथ अनमोल पल शेयर किए
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कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे विहान के साथ परिवार की कुछ निजी तस्वीरें शेयर कीं। जहाँ एक्ट्रेस ने फैंस को अपने नन्हे बच्चे की झलक दिखाई, वहीं उन्होंने सावधानी से उसका चेहरा कैमरे से दूर रखा।
एक प्यारी तस्वीर में, नन्हा विहान अपनी माँ के चेहरे को खेलते हुए छूता हुआ दिख रहा है। एक और खूबसूरत पल में कैटरीना अपने बेटे के छोटे से पैर को प्यार से चूमती हुई नज़र आ रही हैं। इन तस्वीरों में कैटरीना को माँ बनने का आनंद लेते हुए और अपने बेटे के साथ मस्ती भरे पल बिताते हुए खूबसूरती से दिखाया गया है।
कैटरीना ने इसे अपना ‘बेस्ट बर्थडे’ बताया
यह मौका कैटरीना के लिए खास था क्योंकि यह उनके बेटे के साथ उनका पहला जन्मदिन था। अपनी भावनाएं ज़ाहिर करते हुए, एक्ट्रेस ने अपने बच्चे को अपना सबसे अनमोल आशीर्वाद बताया और कहा कि वह हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगी। इसे अपना “बेस्ट बर्थडे” बताते हुए, कैटरीना ने साफ किया कि विहान के आने के बाद यह जश्न कितना खास हो गया था। उन्होंने पति विक्की कौशल के लिए भी एक मज़ाकिया मैसेज लिखा और कहा कि वह भी “कुछ बुरे नहीं हैं।”
सेलेब्रिटीज़ ने कैटरीना की फैमिली तस्वीरों पर प्यार बरसाया
कैटरीना के तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों ने पोस्ट पर खूब प्यार बरसाया। ईशान खट्टर, नील नितिन मुकेश, वाणी कपूर, अदिति राव हैदरी, ज़ोया अख्तर, दीया मिर्ज़ा, अथिया शेट्टी और सोफी चौधरी समेत कई सेलेब्रिटीज़ ने परिवार के इन प्यारे पलों पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी। फैंस कैटरीना के मां बनने के सफ़र की झलक देखकर बहुत खुश हुए और कमेंट सेक्शन में परिवार के लिए प्यार भरे मैसेज लिखे।
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का शादी से माता-पिता बनने तक का सफ़र
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 2021 में राजस्थान में एक शानदार लेकिन निजी शादी समारोह में शादी करने से पहले अपने रिश्ते को काफ़ी हद तक निजी रखा था।
खबरों के मुताबिक, 2025 में उनके बेटे विहान के जन्म के साथ वे माता-पिता बने। तब से, उन्होंने अपने बच्चे को काफ़ी हद तक लोगों की नज़रों से दूर रखा है और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में प्राइवेसी बनाए रखी है।
कैटरीना के इन प्यारे पलों को शेयर करने से फैंस को माता-पिता के तौर पर कपल के खूबसूरत नए सफ़र की एक दुर्लभ झलक देखने को मिली है। हालाँकि, विहान का चेहरा अभी भी छिपा हुआ है, जिससे बच्चे की पहचान फ़िलहाल निजी बनी हुई है।