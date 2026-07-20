Jasmine Sandlas Dehradun Concert: देहरादून में अपने कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की।

Jasmine Sandlas Dehradun Concert: मशहूर पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस देहरादून में हुए अपने हालिया कॉन्सर्ट के दौरान एक असहज घटना की वजह से चर्चा में हैं। इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें परफॉर्मेंस के बाद फैंस से बातचीत करते समय सिंगर को उत्साहित भीड़ ने घेर रखा है।

वायरल क्लिप के साथ किए गए दावों के मुताबिक, जब सिंगर फैंस का अभिवादन करने के लिए उनके करीब झुकीं, तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इस वीडियो पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस कथित व्यवहार की निंदा की है और जैस्मीन के समर्थन में आवाज़ उठाई है।

जैस्मीन सैंडलस ने अपने मशहूर गानों से देहरादून में धूम मचाई

जैस्मीन सैंडलस ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित एक फ्री कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया जहाँ पंजाबी सिंगिंग सेंसेशन को लाइव देखने के लिए हज़ारों फैंस जमा हुए थे। सिंगर ने ‘सिप सिप’, ‘शरारत’ और ‘लावां’ जैसे अपने मशहूर गानों से भारी भीड़ का मनोरंजन किया। पूरी परफॉर्मेंस के दौरान फैंस ने जैस्मीन का उत्साह बढ़ाया जिससे वेन्यू पर एक जोशीला माहौल बन गया। हालाँकि दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान हुई एक घटना बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय बन गई।

जैस्मीन सैंडलस फैंस का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ीं

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में जैस्मीन को स्टेज के सामने जमा फैंस के पास जाते हुए देखा जा सकता है। कई उत्साहित फैंस ने उनका अभिवादन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, जबकि कुछ ने उन्हें गुलाब दिए। जैस्मीन फूल लेने और उनसे हाथ मिलाने के लिए भीड़ की ओर झुकीं जो उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। हालाँकि क्लिप शेयर करने वाले सोशल मीडिया यूज़र के अनुसार स्थिति तब असहज हो गई जब भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की।

वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर गुस्सा

वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब जैस्मीन बस अपने फैंस से बातचीत करने की कोशिश कर रही थीं, तो कुछ लोगों का व्यवहार हद से आगे बढ़ गया। जैसे-जैसे क्लिप वायरल हुई, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस कथित घटना पर गुस्सा ज़ाहिर किया। कई लोगों ने भीड़ में दिखे व्यवहार की आलोचना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि कलाकारों को पर्सनल स्पेस और सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वे फैंस के साथ करीब से बातचीत कर रहे हों।

दूसरों ने जैस्मीन की तारीफ़ की कि उन्होंने अपने आस-पास की अफरा-तफरी वाली स्थिति के बावजूद अपने समर्थकों के साथ गर्मजोशी से बातचीत जारी रखी। जैस्मिन सैंडलस के समर्थन में आए फैंस वायरल वीडियो के बाद, कई फैंस पंजाबी सिंगर के समर्थन में आए और ऐसे किसी भी व्यवहार की निंदा की जिससे किसी कलाकार को असुरक्षित या असहज महसूस हो।

इस घटना ने एक बार फिर भीड़ के व्यवहार, पर्सनल बाउंड्री और बड़े पब्लिक इवेंट्स के दौरान परफॉर्मर्स की सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। हालांकि वायरल क्लिप ने ऑनलाइन काफी चर्चा पैदा की है, लेकिन गलत तरीके से छूने के दावे वीडियो से जुड़ी व्याख्याओं और आरोपों पर आधारित हैं। यहां उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जैस्मिन सैंडलस ने इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।