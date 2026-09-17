Haiwaan BOC Day 6: ‘हैवान’ की कमाई में फिर आई गिरावट, छठे दिन सिमटी लाखों में, जानें कलेक्शन

Haiwaan Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ की बॉक्स ऑफिस रफ्तार धीमी पड़ गई है. भारत में कुल कलेक्शन 9.30 करोड़ रुपये पहुंचा.

Haiwaan Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ रिलीज के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है. एक ओर जहां सोशल मीडिया पर दोनों सितारों की जोड़ी और अभिनय को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. शुरुआती दिनों में करोड़ों का कारोबार करने के बाद फिल्म की दैनिक कमाई अब लाखों तक सिमट गई है.

‘हैवान’ ने छठे दिन कितनी कमाई की?

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघरों में रिलीज के छठे दिन ‘हैवान’ ने करीब 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी 9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि छठे दिन इसके कुल 2,956 शोज रहे.

इससे पहले पांचवें दिन फिल्म ने 70 लाख रुपये की कमाई की थी. ऐसे में छठे दिन कलेक्शन में और गिरावट दर्ज की गई. अब निगाहें आने वाले वीकेंड पर हैं, जब दर्शकों की संख्या बढ़ने के साथ फिल्म के कारोबार में उछाल आने की उम्मीद की जा रही है.

‘हैवान’ का अब तक कितना हुआ कलेक्शन?

भारत में फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन 9.30 करोड़ रुपये बताया गया है. वहीं इसका भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 11.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. दुनियाभर में फिल्म ने अब तक 14.36 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े भले ही धीमी रफ्तार दिखा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नजर आ रही हैं. खासतौर पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान को एक साथ स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

18 साल बाद साथ नजर आए अक्षय-सैफ

‘हैवान’ में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी करीब 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दी है. दोनों इससे पहले 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘टशन’ में नजर आए थे.

फिल्म में बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव और असरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का कैमियो भी फिल्म में देखने को मिलता है.