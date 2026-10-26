बॉलीवुड की 5 फिल्मों में कोई बड़ा हीरो नहीं ! फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई, एक ने 800 करोड़ कमा डाले

Female-Led Bollywood Films: बॉलीवुड में अब फिल्मों की सफलता सिर्फ बड़े मेल सुपरस्टार्स पर निर्भर नहीं है। श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2', अदा शर्मा की 'द केरल स्टोरी', तब्बू-करीना कपूर की 'क्रू', सोनम कपूर की 'नीरजा' और विद्या बालन की 'द डर्टी पिक्चर' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर प्रदर्शन किया।

Female-Led Superhit Films: बॉलीवुड में लंबे समय तक माना जाता था कि किसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिलाने के लिए बड़े पुरुष सुपरस्टार का होना जरूरी है। मगर पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों ने इस सोच को धराशायी कर दिया है। श्रद्धा कपूर की ‘स्त्री 2’ से लेकर विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ तक फीमेल सुपरस्टार्स पर केंद्रित फिल्मों ने साबित किया कि दमदार कहानी, शानदार अभिनय और दर्शकों से जुड़ाव हो तो फिल्म करोड़ों की कमाई कर सकती है। हालांकि इन फिल्मों कई पुरुष कलाकार भी नजर आए, लेकिन कहानी और मुख्य आकर्षण फीमेल किरदार ही रहे। आइए ऐसी पांच फिल्मों की कहानी और बॉक्स ऑफिस की सफलता पर नजर डालते हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।

स्त्री 2 ने कमाए 850 करोड़ रुपये से ज्यादा

फिल्म: स्त्री 2 (2024) | मुख्य अभिनेत्री: श्रद्धा कपूर | वर्ल्डवाइड कलेक्शन: करीब 850-875 करोड़ रुपये

श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में डर भी था, हंसी भी और ऐसा मनोरंजन भी, जिसने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया। फिल्म की कहानी में श्रद्धा कपूर का किरदार बेहद अहम है और ‘स्त्री’ का रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार भी हैं। इसलिए इसे बिना किसी पुरुष कलाकार वाली फिल्म कहना सही नहीं होगा। मगर श्रद्धा कपूर की लोकप्रियता और फिल्म के महिला-केंद्रित शीर्षक ने इसे खास पहचान दी। सबसे दिलचस्प बात इसकी कमाई है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 850 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

द केरला स्टोरी का 304 करोड़ का कलेक्शन

फिल्म: द केरल स्टोरी (2023) | मुख्य अभिनेत्री: अदा शर्मा | वर्ल्डवाइड कलेक्शन: करीब 304 करोड़ रुपये

अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंका दिया था। फिल्म की कहानी और विषय को लेकर देशभर में बहस हुई, लेकिन सिनेमाघरों में इसे बड़ी संख्या में दर्शक मिले। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई और कहानी काफी हद तक उनके किरदार के अनुभवों के आसपास घूमती है। इस फिल्म की खास बात यह रही कि इसमें किसी बड़े पुरुष सुपरस्टार का सहारा नहीं था। इसके बावजूद फिल्म ने शानदार कमाई की। बॉलीवुड हंगामा के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 303.97 करोड़ रुपये रहा।

क्रू में तीन एक्ट्रेस की तिकड़ी ने किया कमाल

फिल्म: क्रू (2024) | मुख्य अभिनेत्रियां: तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन | वर्ल्डवाइड कलेक्शन: करीब 157 करोड़ रुपये

अगर आपको लगता है कि महिला प्रधान फिल्म केवल गंभीर मुद्दों पर ही बन सकती है, तो ‘क्रू’ आपकी यह सोच बदल सकती है। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन तीन एयर होस्टेस की भूमिका में नजर आईं। कहानी में कॉमेडी, मुश्किल हालात, लालच और सोने की तस्करी का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। तीनों अभिनेत्रियों की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। दर्शकों को इनका अंदाज पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 157 करोड़ रुपये रही। फिल्म में दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी नजर आए थे।

नीरजा: सोनम कपूर की दमदार एक्टिंग ने जीता दिल

फिल्म: नीरजा (2016) | मुख्य अभिनेत्री: सोनम कपूर | वर्ल्डवाइड कलेक्शन: करीब 135 करोड़ रुपये

सोनम कपूर की फिल्म ‘नीरजा’ केवल मनोरंजन की कहानी नहीं, बल्कि बहादुरी और इंसानियत की मिसाल भी है। यह फिल्म फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1986 में एक विमान के अपहरण के दौरान यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। फिल्म में सोनम कपूर ने नीरजा का किरदार निभाया और अपने अभिनय से दर्शकों को भावुक कर दिया। कहानी में तनाव, डर और साहस को जिस तरह दिखाया गया, उसने फिल्म को एक अलग पहचान दी। फिल्म ने दुनिया भर में करीब 135 करोड़ रुपये कमाए। इसे 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि सोनम कपूर को विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया।

द डर्टी पिक्चर: विद्या बालन ने बदली महिला फिल्मों की तस्वीर

फिल्म: द डर्टी पिक्चर (2011) | मुख्य अभिनेत्री: विद्या बालन | वर्ल्डवाइड कलेक्शन: करीब 117 करोड़ रुपये

विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में गिनी जाती है, जिन्होंने महिला कलाकारों को लेकर बनी पुरानी सोच को चुनौती दी। 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म में विद्या ने सिल्क नाम के किरदार को निभाया, जिसकी जिंदगी, संघर्ष और फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने की कहानी दर्शकों के सामने आई। विद्या बालन ने इस भूमिका में बेबाक अभिनय किया। फिल्म की कहानी और उनके किरदार ने खूब चर्चा बटोरी। फिल्म में इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर जैसे कलाकार भी थे, लेकिन कहानी का केंद्र विद्या बालन का किरदार ही रहा। फिल्म ने दुनिया भर में करीब 116.55 करोड़ रुपये कमाए। विद्या बालन को इस फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।