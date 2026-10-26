Maharashtra News: पुणे में दिनदहाड़े 18 वर्षीय युवती के अपहरण की कोशिश, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा

पुणे से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुखसागरनगर इलाके में कात्रज-कोंढवा रोड पर दिनदहाड़े 18 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि, लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी।

Maharashtra News: पुणे से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुखसागरनगर इलाके में कात्रज-कोंढवा रोड पर दिनदहाड़े 18 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि, लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी।

कर रही थी सहेली का इंतजार

घटना समर्थ डेयरी के बाहर की है, जहां युवती अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की।

आरोपी की जमकर धुलाई

युवती के शोर मचाने पर उसकी सहेली और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

मामले की जांच कर रही पुलिस

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने युवती का मोबाइल फोन जमीन पर पटककर तोड़ दिया। आरोपी की पहचान जीतू किशोरीलाल सरोज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। भारती विद्यापीठ पुलिस मामले की जांच कर रही है।