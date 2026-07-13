Dhamaal 4 Worldwide Collection Day 3: ‘धमाल 4’ की वर्ल्डवाइड कमाई में आया तूफान, तीसरे दिन 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ी फिल्म

Dhamaal 4 Worldwide Collection Day 3: अजय देवगन की कॉमेडी एंटरटेनर धमाल 4 दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है, और अभी थिएटर में चल रही सबसे ज़्यादा भीड़ खींचने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। (Dhamaal 4 Worldwide Collection Day 3) पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ और मज़बूत फैमिली अपील के दम पर, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल देखा है और अब यह मशहूर ₹100 करोड़ के दुनिया भर के क्लब में शामिल होने की कगार पर है।

तीसरे दिन दुनिया भर के कलेक्शन में बड़ी बढ़त

फिल्म ने रविवार को अपनी सबसे मज़बूत परफॉर्मेंस दर्ज की, जिसमें वीकेंड की छुट्टी और दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का फ़ायदा मिला। अपने तीसरे दिन, धमाल 4 ने दुनिया भर में ₹40 करोड़ से ज़्यादा कमाए, जिससे इसकी कुल ग्लोबल कमाई ₹92 करोड़ से ज़्यादा हो गई। इस रफ़्तार के साथ, उम्मीद है कि यह कॉमेडी ब्लॉकबस्टर अगले कुछ दिनों में आराम से ₹100 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लेगी।

विदेशों में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स से ग्लोबल सक्सेस मिली

फिल्म की दुनिया भर में कमाई का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आया है। विदेशी दर्शकों से मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स की वजह से, धमाल 4 ने पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर ₹14 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं। अजय देवगन की स्टार पावर, फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और फिल्म की एंटरटेनिंग कहानी ने इसे इंडिया के बाहर भी ज़बरदस्त परफॉर्म करने में मदद की है।

पॉपुलर धमाल फॉर्मूला का एक नया रूप

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी, धमाल 4 फ्रेंचाइजी की सिग्नेचर थीम लालच, अफरा-तफरी और मज़ेदार गलत कामों को बनाए रखती है, साथ ही एक नई सेटिंग और एक नई कहानी भी पेश करती है। फिल्म में कॉमेडी, एडवेंचर और फैमिली एंटरटेनमेंट का मिक्स है, जो इसे हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है।

एंसेंबल कास्ट ने एंटरटेनमेंट में चार चांद लगा दिए

अजय देवगन के साथ, फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन जैसे टैलेंटेड कलाकारों की टीम है। (Dhamaal 4 Worldwide Collection Day 3) उनके अभिनय के साथ-साथ फिल्म की कॉमिक टाइमिंग और दिलचस्प पटकथा ने भारत और विदेशों में इसके मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाई है।