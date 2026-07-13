Akanksha Ranjan Kapoor Wedding: बॉलीवुड में गूंजी शहनाई! आकांक्षा-शरण की खूबसूरत वेडिंग फोटोज़ हुईं वायरल

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Mohit Saini
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Akanksha Ranjan Kapoor Wedding: बॉलीवुड में गूंजी शहनाई! आकांक्षा-शरण की खूबसूरत वेडिंग फोटोज़ हुईं वायरल
आकांक्षा-शरण की खूबसूरत वेडिंग फोटोज़ हुईं वायरल

Akanksha Ranjan Kapoor Wedding: बॉलीवुड में जहां शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग और भव्य जश्न आम बात हो गई है, वहीं एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए एक सादा और अलग रास्ता चुना। इस जोड़े ने मुंबई में अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की, जिससे यह साबित हुआ कि प्यार को यादगार बनाने के लिए दिखावे या भव्यता की ज़रूरत नहीं होती।

एक सादी लेकिन खास शादी की रस्म

 

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कई दिनों तक चलने वाले जश्न या पारंपरिक सात फेरों के बजाय, आकांक्षा और शरण ने अपने करीबी परिवार वालों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज करने का फैसला किया। शादी की सभी कानूनी औपचारिकताएं रंजन परिवार के घर पर ही पूरी की गईं, जिससे यह मौका बेहद निजी, शानदार और खास बन गया।

आकांक्षा के शानदार ब्राइडल लुक ने सबका ध्यान खींचा

शादी के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारी काम वाले ब्राइडल लहंगे के बजाय, आकांक्षा सुनहरे काम वाली क्लासिक लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

उनके ब्राइडल लुक को शानदार ज्वेलरी, बारीक मेहंदी, पारंपरिक लाल चूड़ा और कलीरों ने और भी खूबसूरत बना दिया। शरण भी उनके साथ सफेद कुर्ते-पायजामे और कढ़ाई वाली नेहरू जैकेट में बहुत अच्छे लग रहे थे; उनका लुक सदाबहार और क्लासी था।

एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन

शादी की तस्वीरों में एक खास पल ऐसा भी है जिसमें आकांक्षा खुशी-खुशी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रही हैं और शरण उनके बगल में प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़े हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, “तुम्हारे बिना घर, घर जैसा नहीं लगता, और तुम्हारे साथ होने पर किसी चीज़ का डर नहीं रहता।” इस दिल को छू लेने वाले पोस्ट पर आलिया भट्ट और केएल राहुल जैसी हस्तियों के साथ-साथ हज़ारों फैंस ने प्यार और बधाई संदेश भेजे।

एक लव स्टोरी जो आखिरकार ऑफिशियल हो गई

खबरों के मुताबिक, आकांक्षा और शरण 2022 से चुपचाप एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और उन्होंने अपने रिश्ते को लोगों की नज़रों से दूर रखा था। सादे समारोह में शादी करने के उनके फैसले की काफी तारीफ हो रही है।

उम्मीद है कि यह जोड़ा 12 जुलाई को मुंबई में एक भव्य वेडिंग रिसेप्शन भी देगा, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि, वेन्यू और मेहमानों की लिस्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। काम के मोर्चे पर

प्रोफ़ेशनल मोर्चे पर, आकांक्षा रंजन कपूर हाल ही में नेटफ़्लिक्स की ‘इक्का’ और पॉपुलर सीरीज़ ‘ग्राम चिकित्सालय 2’ में नज़र आईं। वहीं, शरण शर्मा बॉलीवुड के होनहार फ़िल्ममेकर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर स्टारर उनकी हालिया फ़िल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ को दर्शकों का काफ़ी ध्यान मिला।

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