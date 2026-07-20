Bollywood Celebrities Married to Foreigners: सात समंदर पार हुआ प्यार, फिर लिए जिंदगीभर के वादे! इन बॉलीवुड सितारों ने विदेशी पार्टनर संग रचाई शादी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के ग्लोबली मशहूर रोमांस से लेकर शशि कपूर की जेनिफर केंडल के साथ टाइमलेस लव स्टोरी तक, इन रिश्तों ने अलग-अलग देशों और कल्चर के लोगों को एक साथ लाया। कुछ की शुरुआत अचानक हुई मुलाकातों से हुई जबकि कुछ धीरे-धीरे परवान चढ़े और फिर ज़िंदगी भर के कमिटमेंट में बदल गए। यहां पांच बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बॉर्डर के पार अपने दिल की सुनी और विदेशी पार्टनर से शादी की।
प्रीति ज़िंटा और जीन गुडइनफ
बॉलीवुड की प्यारी “डिंपल गर्ल” प्रीति ज़िंटा को हिंदी सिनेमा की दुनिया से दूर अपना लाइफ पार्टनर मिला। एक्ट्रेस ने 29 फरवरी, 2016 को लॉस एंजिल्स में एक छोटी सी सेरेमनी में अपने अमेरिकन पार्टनर, जीन गुडइनफ से शादी की। शादी को ज़्यादातर प्राइवेट रखा गया मीडिया की तेज़ लाइमलाइट से दूर।
बाद में, प्रीति ने इंडिया में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया, जहाँ उनके कई बॉलीवुड दोस्त सेलिब्रेशन में शामिल हुए। इतने सालों में इस कपल ने काफी प्राइवेट पर्सनल लाइफ बनाए रखते हुए एक साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाई है। बाद में वे पेरेंट बने और सरोगेसी से जुड़वां बच्चों, जय और जिया का स्वागत किया।
शशि कपूर और जेनिफर केंडल
शशि कपूर और जेनिफर केंडल का रोमांस इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरीज़ में से एक है। लेजेंडरी एक्टर जेनिफर से थिएटर में अपने शुरुआती सालों में मिले थे। वह मशहूर केंडल थिएटर फैमिली से थीं, जबकि शशि अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की थिएटर की दुनिया से बहुत जुड़े हुए थे।
थिएटर के लिए उनके कॉमन पैशन ने उन्हें करीब ला दिया और उनका रिश्ता आखिरकार प्यार में बदल गया। इस कपल ने 1958 में शादी की और उनके तीन बच्चे हुए कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर।
उनकी शादी शशि कपूर की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बनी रही, जब तक कि 1984 में कैंसर से जूझने के बाद जेनिफर गुज़र नहीं गईं। उनकी कहानी को बॉलीवुड के सबसे लंबे समय तक चलने वाले रोमांस में से एक के तौर पर याद किया जाता है।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस
प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर-एक्टर निक जोनस आज सबसे मशहूर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कपल्स में से हैं। उनके रोमांस ने दुनिया भर का ध्यान खींचा क्योंकि उनका रिश्ता पब्लिक में दिखने से बढ़कर एक धमाकेदार सगाई और एक शानदार शादी तक पहुँच गया। यह कपल 2017 में मेट गाला में एक साथ मशहूर हुआ, हालाँकि कहा जाता है कि उनकी बातचीत उससे पहले ही शुरू हो गई थी। उनका रिश्ता जल्द ही सीरियस हो गया, और निक ने आखिरकार 2018 में प्रियंका को प्रपोज़ कर दिया।
उसी साल बाद में, इस कपल ने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में बड़े सेलिब्रेशन में शादी कर ली। अपने दोनों बैकग्राउंड का सम्मान करते हुए, उन्होंने क्रिश्चियन और हिंदू वेडिंग सेरेमनी के साथ अपने रिश्ते का जश्न मनाया। प्रियंका और निक ने बाद में सरोगेसी से अपनी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया।
राधिका आप्टे और बेनेडिक्ट टेलर
अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अलग तरह के करियर चॉइस के लिए जानी जाने वाली राधिका आप्टे को इंडिया के बाहर भी प्यार मिला। एक्ट्रेस ने 2012 में ब्रिटिश म्यूजिशियन और कंपोजर बेनेडिक्ट टेलर से शादी की। कहा जाता है कि उनका रिश्ता लंदन में उनकी मुलाकात के बाद शुरू हुआ, जहां राधिका कंटेम्पररी डांस सीखने गई थीं। अलग-अलग देशों में करियर और ज़िंदगी को बैलेंस करने की चुनौतियों के बावजूद, उनका कनेक्शन धीरे-धीरे मजबूत होता गया।
कई सेलिब्रिटी कपल्स के उलट, राधिका और बेनेडिक्ट ने अपने रिश्ते को सोशल मीडिया के ग्लैमर और लगातार अटेंशन से काफी हद तक दूर रखा है, और अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट रखा है।
सेलिना जेटली और पीटर हाग
नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स और सिलसिले जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली सेलिना जेटली ने भी इंडिया के बाहर से पार्टनर चुना। एक्ट्रेस को ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन और होटलियर पीटर हाग से प्यार हो गया। कहा जाता है कि दोनों 2010 में मिले थे, और उनका कनेक्शन जल्द ही एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया।
सेलिना और पीटर ने 2011 में शादी की और बाद में साथ में अपना परिवार शुरू किया। इतने सालों में, एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा विदेश में बिताया है और अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ी रही हैं।
जब बॉलीवुड को अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच प्यार मिला
बॉलीवुड की ये लव स्टोरीज़ दिखाती हैं कि कैसे रिश्ते पूरी तरह से अलग-अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ ला सकते हैं। चाहे वह शशि कपूर और जेनिफर केंडल का रोमांस हो जो थिएटर के लिए उनके प्यार से जुड़ा था, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की ग्लोबल लव स्टोरी हो, या प्रीति जिंटा का फिल्म इंडस्ट्री के बाहर अपना सोलमेट ढूंढना हो, हर कपल ने एक अनोखा सफर तय किया।
उनकी कहानियाँ साबित करती हैं कि जब दो लोग सच में जुड़ते हैं, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री और कल्चरल अंतर ज़रूरी नहीं कि एक साथ ज़िंदगी बनाने के रास्ते में रुकावट बनें।